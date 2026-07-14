문화 세계 최대급 문화재용 CT 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/07/14/20260714500190 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-07-14 15:44 입력 2026-07-14 15:44 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 2026.7.14 도준석 전문기자 14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 언론 공개회에서 소개된 장비의 용도는? 문화유산 조사 의료 진단