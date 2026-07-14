세계 최대급 문화재용 CT

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-07-14 15:44
입력 2026-07-14 15:44
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14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 2026.7.14 도준석 전문기자
14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다. 2026.7.14 도준석 전문기자


14일 서울 용산구 국립중앙박물관 보존과학센터에서 열린 문화유산 조사용 원통형 CT 언론 공개회에서 관계자가 장비를 시연하고 있다.

도준석 전문기자
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