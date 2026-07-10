천안 빵빵 베이커리 경연 인기…70개팀 열띤 경연

세줄 요약 천안 빵빵 베이커리 경연대회 개최

70개 팀 120명 참가해 기술 겨룸

지역 농특산물 활용 창작 빵 발굴

이미지 확대 백석문화대학교 글로벌외식산업관에서 ‘제3회 천안시 빵빵 베이커리 경연대회’가 열리고 있다. 백석문화대 제공

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대학생부와 고등학생부는 라이브 경연 방식으로 진행돼 참가자들의 조리 과정과 기술력을 현장에서 평가받았다.

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백석문화대학교는 대한제과협회 천안시지부와 ‘제3회 천안시 빵빵 베이커리 경연대회’를 개최했다고 10일 밝혔다.이번 경연은 호두·배·버섯 등 천안의 대표 농특산물을 활용한 베이커리 제품 개발을 촉진하고, 천안 빵의 브랜드 경쟁력을 높이기 위해 추진됐다.경연에는 일반부 20개 팀, 호두과자부 6개 팀, 대학생부 20개 팀, 고등학생부 24개 팀 등 4개 부문에 70개 팀에서 120명이 참가해 제과·제빵 기술을 겨뤘다.올해는 천안의 대표 먹거리인 호두과자를 주제로 한 ‘호두과자부’를 신설해 참가자들의 아이디어가 접목된 독창적인 작품들을 발굴했다대회를 통해 발굴된 천안 농산물 활용 창작 레시피 40여 건은 레시피북 200부로 제작돼 ‘빵빵데이’ 전시와 홍보 행사 등에 활용될 예정이다.이경직 백석문화대 총장은 “지역 특산물을 활용한 제품 개발과 청년 인재 양성을 지속적으로 지원해 지역과 함께 성장하는 대학의 역할을 더욱 확대해 나가겠다”고 말했다.천안 이종익 기자