한류 인한 총수출액 20조 9103억원…‘케데헌’에 전년대비 16% 증가

세줄 요약 한류 총수출액 20조9103억원, 전년 대비 15.9% 증가

케데헌 흥행으로 음악 수출 84% 급증, 성장 견인

게임·관광·화장품 중심으로 파급효과 확대

이미지 확대 케이팝 데몬 헌터스 스틸컷. 넷플릭스 제공

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지난해 한류로 인한 총수출액이 전년 대비 두 자릿수 증가율을 기록한 것으로 나타났다. 넷플릭스 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 흥행에 힘입어 음악 수출이 전년 대비 84.0% 급증한 덕분으로 풀이된다. 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원은 이런 내용 등을 담은 ‘2025 한류 생태계 연구’ 보고서를 발간했다고 7일 밝혔다.보고서에 수록된 ‘2025 한류의 경제적 파급효과 연구’에 따르면 지난해 한류로 인한 총수출액은 189억 7500만 달러(약 20조 9103억원)로 전년(163억 6700만 달러)보다 15.9% 증가했다. ‘한류의 경제적 효과’는 한류로 인한 우리나라 상품과 서비스의 수출 증가와 이에 따른 관련 산업의 생산 증가를 의미한다. 문화콘텐츠 상품 및 서비스 수출을 가리키는 ‘직접수출효과’와 한류의 영향으로 인해 파생되는 소비재와 관광 상품 및 서비스의 수출인 ‘간접수출효과’를 모두 합한 것이다.분야별로는 게임이 50억 2400만 달러로 가장 큰 비중을 차지했다. 이어 음악이 29억 7900만 달러로 그다음을 차지했다. 비중이 가장 큰 게임과 더불어 애니메이션, 출판 수출은 감소했다. 음악의 경우 지난해 대비 수출 증가율이 84.0%로 가장 높았다. 이어 영화 44.1%, 방송 29.7%, 캐릭터 11.3%의 순이었다.진흥원은 2025년 한류로 인한 소비재 및 관광 수출을 87억 8800만 달러로 추정했다. 전년과 같이 관광이 37억 4300만 달러로 가장 큰 비중을 차지했다. 화장품 19억 3900만 달러, 식료품 14억 1000만 달러로 다음으로 높은 비중을 보였다. 수출 증가율에서는 관광이 37.8%로 가장 높은 수치를 기록했다. 이어 액세서리 20.7%, 휴대전화 18.6%, 화장품 12.3%의 순으로 그 뒤를 이었다.2025년 한류로 인한 생산유발효과는 48조 2800억원으로 전년 대비 21.9% 증가했다. 문화콘텐츠의 경우 게임이 10조 6031억원으로 가장 컸고, 그 뒤를 이어 음악 8조 674억원, 방송 3조 7509억원의 순으로 나타났다. 소비재 및 관광에서는 관광이 8조 5010억원으로 가장 컸고, 화장품 5조 7796억원, 식료품 4조 2887억원, 자동차 1조 8017억원 순이었다. 한류로 인한 부가가치 유발효과는 20조 7925억원을 기록하며 전년 대비 20.1% 증가했고, 한류로 인한 취업유발효과는 24만 2370명으로 전년 대비 23.2% 뛰었다.김기중 기자