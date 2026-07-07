‘짱구엄마’ 故강희선 아들 “1년만에 방으로 모셨다”…먹먹한 심경 전해

세줄 요약 지하철·애니 더빙으로 사랑받은 강희선 별세

아들, 3일 장례 마치고 조문객에 감사 전함

1년 1개월 병실 생활 뒤 방으로 모셨다고 고백

이미지 확대 지하철 안내방송과 애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 짱구 엄마 봉미선의 목소리로 사랑을 받은 강희선(65) 성우가 6일 영면에 들었다. 고인의 아들 안은석씨는 “3일간의 어머니 장례를 마쳤다”며 조문객들에게 감사 인사를 전했다. 안은석씨 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

지하철 안내방송과 애니메이션 ‘짱구는 못말려’의 짱구 엄마 봉미선 목소리로 사랑을 받은 강희선(65) 성우가 영면에 들었다.6일 오전 7시 40분 서울성모병원 장례식장에서 고인의 발인이 엄수됐다. 장지는 용인공원 아너스톤이다. 고인은 지난 4일 오전 2시 10분쯤 지병으로 별세했다.고인의 아들 안은석(독립영화 투자제작사 본필름 대표·민주평통 자문위원)씨는 이날 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “3일간의 어머니 장례를 마쳤다”며, 조문객들에게 “아들로서 정말 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.안씨는 “어머니께서도 많이 좋아하셨을 것”이라며 “저희 어머니이자 짱구 엄마 봉미선이었던 강희선님을 추모해 주셔서 정말 감사드린다”고 말했다.또 다른 게시글에서는 “오늘 어머니 발인을 마치고 어머니께서 머무시던 방에 1년 1개월 만에 모셔드렸다”며 “입·퇴원을 반복하시다 병세가 악화해 1년 1개월을 병실에서 보내셨다”고 했다.그는 어머니를 향해 “사랑하는 나의 어머니, 사무치게 그리운 나의 어머니, 내가 온 마음을 다해 사랑했던 나의 어머니, 존경하는 나의 어머니, 어머니의 아들이어서 행복했다. 감사했다”며 “이제 아픔 없이 편히 쉬시라. 사랑한다”고 마지막 인사를 남겼다.서울에서 태어난 고인은 ‘빨강 머리 앤’ ‘베르사유의 장미’ ‘공각기동대’ 등 여러 애니메이션 더빙에 참여했다. 배우 샤론 스톤과 우마 서먼, 줄리아 로버츠, 니콜 키드먼 등의 목소리 연기로도 인기를 끌었다.1996년부터는 서울·부산 지하철 안내방송을 책임지며 서울 1~8호선·부산 1~4호선 등의 안내 방송 목소리를 맡았다. 젊은 세대에겐 ‘짱구는 못말려’의 짱구 엄마 역으로 알려졌다.고인은 2024년 tvN 예능 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 투병 사실을 밝혔다. 시한부 2년 선고를 받은 이후에도 47차례 항암 치료를 견뎌낸 그는 항암 치료로 목소리가 나오지 않는 날에도 ‘짱구는 못말려’ 극장판 녹음을 장시간 진행하기도 했다.방송에서 고인은 “이렇게 아픈데 짱구마저 없었으면 어떻게 버텼을까 싶다. 나는 성우라는 내 직업을 너무 사랑한다”고 말해 감동을 안겼다.윤예림 기자