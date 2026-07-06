옥주현, ‘옥장판’ 재소환했다…“김호영 사과 안해, 고소 취하 후회”

세줄 요약 옥주현, 팬 소통서 옥장판 논란 재언급

김호영 사과 부재 주장과 해명 전언

고소 취하 후 광고 피해·후회 고백

이미지 확대 가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현. EMK뮤지컬컴퍼니 제공

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가수 겸 뮤지컬 배우 옥주현이 지난 2022년 불거진 이른바 ‘옥장판 사태’를 언급하며 동료 뮤지컬 배우 김호영에게 “사과를 받은 적 없다”고 밝혔다.옥주현은 6일 팬 소통 플랫폼에서 팬들과 대화를 나누던 중 옥장판 논란에 대해 이야기했다.옥장판 사태는 2022년 뮤지컬 ‘엘리자벳’ 10주년 공연 캐스팅이 공개된 이후 김호영이 자신의 소셜미디어(SNS)에 “아사리판은 옛말이다. 지금은 옥장판”이라는 글을 올리면서 시작됐다.당시 주연인 엘리자벳 역에 지난 시즌에 참여했던 김소현이 빠지고 옥주현과 이지혜가 더블 캐스팅되면서 옥주현과의 친분으로 이지혜가 발탁된 것 아니냐는 의혹이 일었는데, 김호영의 글이 논란에 기름을 부었다.이에 옥주현은 김호영을 명예훼손 혐의로 고소했다. 다만 1세대 뮤지컬 배우를 중심으로 동료 배우를 고소하는 것을 두고 부정적인 여론이 조성되자 옥주현은 결국 고소를 취하했다.김호영은 해당 게시물이 옥주현이 아니라 지인 아버지의 장판 사업을 홍보하기 위해 글을 올린 것이라고 해명했다.이날 옥주현은 논란 이후 김호영에게 사과를 받지 못했다며 “‘고소 취하해 줘서 고맙다. 하지만 누나를 한 번도 저격한 적이 없다’는 말과 함께 친구 아버지의 장판을 홍보한 것이라는 설명만 해주더라”라고 밝혔다.이어 “사실 몇 년 동안 이 부분이 참으로 갑갑해서 공식적으로 내 채널에 정돈해서 올릴까 여러 번, 정말 수백 번도 넘게 생각하고 대화해 봤는데, 나를 가장 아끼는 주변인은 그걸 말렸다”며 “‘유명해지고 싶어 오랜 시간 안달 났던 아이에게 너의 이름을 나란히 기사에 나게 하는 게 짜증 나지 않느냐’는 이유였다”고 전했다.또 “다이어트 유산균 광고가 그 사건으로 방영 5일 만에 내려왔다. 내가 죄가 없다는 것을 밝히지 않으면 위약금 3배를 물어야 하는 상황이었고, 이를 입증하기 위해 고소라는 방법을 선택할 수밖에 없었다”며 “결국 고소를 취하해 위약금은 면했지만 광고는 종료됐고 회사도 큰 손해를 봤다”고 했다.그러면서 “그 일이 지나고 나서 가장 후회하는 건 고소를 취하한 것”이라며 “오랜 시간 ‘옥시크린’, ‘옥수수’에서 ‘옥장판’으로 갈아타 버린 내 별명이 슬프다”고 덧붙였다.윤예림 기자