개인정보 또 털렸다… 티빙 “회원ID·이름·전화번호 등 유출, 주민등록번호·결제정보는 아냐”

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세줄 요약 비인가 접근으로 회원 개인정보 유출 확인

회원ID·이름·전화번호 등 다수 항목 포함

주민등록번호·결제정보는 유출 대상 아님

이미지 확대 티빙 홈페이지에 3일 게재된 개인정보 유출 사고 안내문.

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국내 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 티빙이 개인정보 유출 사고를 냈다.티빙은 3일 홈페이지에 올린 안내문에서 “티빙을 이용하시는 회원님께 깊은 사과의 말씀을 드린다”며 개인정보 유출 사고가 발생했다고 알렸다.티빙 측은 “최근 비인가된 접근으로 인해 회원님의 개인정보가 유출된 사실을 확인했으며, 사고를 인지한 즉시 보안 조치를 강화하고 지속적인 모니터링을 수행하고 있다”고 밝혔다.이어 “유출된 개인정보는 회원ID·이름·생년월일·성별·전화번호·이메일 등이며, 주민등록번호·결제 관련 유효 정보는 보유하고 있지 않아 유출 대상이 아니다”고 설명했다.티빙 측은 “회원님의 혹시 모를 피해를 예방하기 위해 동일한 계정 정보를 사용하는 티빙 및 기타 서비스의 비밀번호 변경을 권장한다”고 당부했다.그러면서 “사용자 공지 및 고객지원 특별 안내 센터 운영 등을 통해 피해를 최소화하기 위해 노력하겠다”며 “이후 추가 안내 필요한 사항 및 피해 구제 절차에 대해 추후 별도 안내하겠다”고 덧붙였다.이정수 기자