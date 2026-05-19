한국콘텐츠진흥원, ‘자체감사 최고등급’ 첫 달성

감사원 실시 ‘자체감사활동 심사’에서 최고등급인 A등급

기관 설립이후 처음…경영 투명성 및 자체 감사역량 입증

이미지 확대 한국콘텐츠진흥원 전경.

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한국콘텐츠진흥원은 감사원이 실시한 ‘2026년 공공기관 자체감사활동 심사’에서 기관 설립 이래 최초로 최고 등급인 A등급을 달성했다. 경영 투명성과 자체 감사기구의 감사 역량을 입증했다는 평가다.한국콘텐츠진흥원은 감사원 서면심사기관 대상인 190개 기관(기타공공기관 분야) 중에서 최고 등급인 A등급을 받는 쾌거를 이뤘다고 19일 밝혔다.감사원은 ‘공공감사에 관한 법률’에 따라 매년 중앙행정기관·지자체·공공기관 등을 대상으로 자체감사활동 및 내부통제 수준 등을 평가해 A부터 D까지 등급을 부여하고 있다. 감사원은 특히 올해부터 심사의 실효성과 공정성을 확보하기 위해 기관별 평가 등급뿐만 아니라 구체적인 심사순위까지 전면 공개했다.한승훈 한국콘텐츠진흥원 상임감사는 “A등급 달성은 철저한 감사원칙을 적용하고 선제적인 내부통제를 지속적으로 추진해온 노력을 인정받은 결과”라며 ”K-콘텐츠 영향력으로 국민과 가장 가까운 눈높이에 위치한 콘진원은 국가가 부여한 공적 책무를 완성하는 청정 공공기관이 되겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자