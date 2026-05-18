‘대군부인’ 역사왜곡 논란 속…아이유 “다 내 잘못” 고개 숙였다

세줄 요약 역사왜곡 논란 속 아이유 공개 사과

종영 행사서 “다 제 잘못” 책임 언급

마지막 회 시청률 13.8% 기록

이미지 확대 배우 변우석(왼쪽)과 아이유가 6일 서울 강남구 조선팰리스호텔에서 열린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’ 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2026.4.6 연합뉴스

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역사 왜곡 논란에 휘말린 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 주연을 맡은 가수 겸 배우 아이유가 “제가 더 책임감을 갖고 잘해 나가겠다”며 고개를 숙였다.아이유는 ‘21세기 대군부인’ 종영일인 지난 16일 서울 CGV용산아이파크몰에서 드라마 단체 관람 이벤트를 열고 “조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 다 제 잘못”이라며 이같이 밝혔다.그는 이어 “최근에 좀 생각이 많았다. 제가 더 잘했으면 될 일”이라며 “여러분의 사랑을 받는 사람인 만큼 더 잘하겠다. 더 책임감을 갖고 좋은 모습을 보여드릴 수 있게 한시도 시간 허투루 쓰지 않고 잘 살겠다”고 전했다.‘21세기 대군부인’은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 재벌이지만 신분은 평민인 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석)의 로맨스를 그린다.앞서 ‘21세기 대군부인’은 11화 속 이안대군의 왕 즉위식에서 신하들이 자주국의 상징인 ‘만세’ 대신 제후국이 쓰는 ‘천세’를 외치고, 왕이 자주국의 황제가 쓰는 십이면류관이 아닌 중국의 신하가 쓰던 구류면류관을 쓴 점을 두고 역사를 왜곡했다는 비판을 받았다.아이유는 이날 발언에서 ‘21세기 대군부인’을 직접 언급하지는 않았지만, 마지막 회 관람 직후 전한 말이라 논란에 대한 심경을 밝힌 것으로 해석된다.아이유는 “여러분께서 하시는 말씀은 다 이유가 있고 다 제가 받아들여야 하는 말이라고 생각한다”며 “부족한 부분이 있으면 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 제가 더 나은 사람이 되고자 열심히 노력하겠다”고 강조했다.한편 ‘21세기 대군부인’은 논란 속에도 마지막 회 최고 시청률 13.8%(닐슨코리아 전국 기준)를 기록했다.윤예림 기자