문화 광화문광장에서 만나는 레고 전시 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2026/05/05/20260505500070 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-05 14:34 입력 2026-05-05 14:34 이미지 확대 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 레고 2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장에서 외국인 아이들과 한국 아이들이 BTS 광화문 콘서트 레고를 살펴보고 있다. 2026.5.5 홍윤기 기자 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 레고 2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장에서 외국인 아이들과 한국 아이들이 BTS 광화문 콘서트 레고를 살펴보고 있다. 홍윤기 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 레고 축제가 개최된 날은? 어린이날 성인의 날