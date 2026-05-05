광화문광장에서 만나는 레고 전시

이미지 확대 어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 레고 2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장에서 외국인 아이들과 한국 아이들이 BTS 광화문 콘서트 레고를 살펴보고 있다. 2026.5.5 홍윤기 기자

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어린이날인 5일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 레고 2026 광화문 가족동행축제-렛츠플레이 광화문광장에서 외국인 아이들과 한국 아이들이 BTS 광화문 콘서트 레고를 살펴보고 있다.홍윤기 기자