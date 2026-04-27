“꽃보다 아름다운 가족의 시간”…5월 가정의 달 이벤트 속속 선봬

세줄 요약 리솜리조트, 가정의 달 가족 체험 행사 운영

서울스카이, 스타워즈 데이 포토타임·굿즈 판매

서울랜드, 어린이날 파티와 야간 공연 준비

이미지 확대 5월 가정의 달을 앞두고 활기로 가득한 스플라스 리솜 워터파크 전경. 리솜리조트 제공.

이미지 확대 서울 잠실 롯데월드 서울스카이는‘스타워즈 데이’를 맞아 특별 콘텐츠 공개한다. 서울스카이 제공.

이미지 확대 지난해 열린 RC카(원격조정 모형차) 레이싱 대회. 서울랜드 제공.

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가정의 달 5월과 징검다리 연휴를 맞아 리조트와 놀이공원 업계가 가족 방문객을 위한 다채로운 행사를 잇따라 선보인다. 미리 확인하고 가면 더욱 실속 있는 연휴를 보낼 수 있다.호반호텔앤리조트가 운영하는 리솜리조트가 5월 가정의 달을 맞아 전 지점에서 가족 중심의 문화 행사를 진행한다.포레스트 리솜과 레스트리(충북 제천)는 5월 한 달간 ‘응답하라 옛날 문방구’를 운영한다. 매주 토·일요일에는 ‘숲속 보물찾기’가 진행되며, 어린이날 당일에는 매직·버블·벌룬 트리플 공연과 에어바운스 놀이터, 속마음 사생대회 등이 운영된다.아일랜드 리솜(충남 태안)은 5월 1일 잔디광장에서 ‘경찰과 도둑’ 이벤트를 진행한다. 2일에는 지역 셀러 플리마켓과 함께, 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 출연 김성운 셰프가 태안 제철 식재료를 활용한 ‘포차포포 in 태안’ 식음 행사가 열린다. 30일과 31일에는 바다의 날을 기념하는 어린이 사생대회가 개최된다.스플라스 리솜(충남 예산)은 5월 3일부터 4일까지 에어바운스와 미니게임으로 구성된 ‘노는 게 제일 좋아’ 플레이 존을 운영하고, 어린이 대상 ‘코스튬 보물찾기’를 진행한다. 5월 25일 부처님 오신 날에는 수덕사와 연계한 템플 스테이 프로그램을 운영하며, 108배 염주 만들기 등의 체험을 제공한다.리솜리조트는 5월 24일까지 열리는 ‘태안국제원예치유박람회’에 홍보 부스를 운영한다. 지점별 상세 일정 및 프로그램 참여 방법은 리솜리조트 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.롯데월드타워 전망대 서울스카이는 ‘스타워즈 데이’를 맞아 다양한 행사를 진행한다. ‘스타워즈 데이’는 이 영화의 명대사 “포스가 함께하길”(May the Force be with you)과 5월 4일을 뜻하는 영어 표현 “May the Fourth”의 발음이 유사한 데서 비롯된 기념일로, 매년 5월 4일 전 세계 스타워즈 팬들이 이를 기념하는 행사를 연다.5월 4일과 5일 오후 2시에는 스타워즈 공식 팬클럽 ‘501군단 대한민국지부’가 메인 전망층에서 캐릭터 포토타임 행사를 갖는다. 다스베이더, 스톰트루퍼 등 스타워즈와 만달로리안 캐릭터 코스튬을 입은 팬들이 참여한다.지하 1층에는 스타워즈 스페셜 스토어가 운영되며, 피규어·랜덤 배지·키링·봉제 인형 등 관련 굿즈를 판매한다. 지하 2층에는 오는 5월 27일 개봉 예정인 영화 ‘만달로리안과 그로구’ 테마 공간과 포토존이 마련돼 있다.롯데월드몰 잔디광장에서는 5월 1일부터 17일까지 ‘스타워즈 아레나’가 운영된다. 행사 기간 잔디광장에서 서울스카이 할인 QR코드를 촬영하면 입장권을 할인된 가격에 구매할 수 있다. 할인 QR코드를 통해 다인권을 구매한 고객에게는 5월 7일부터 10일까지 선착순으로 스타워즈 테마 머그컵을 증정한다.서울스카이는 지난 4월 10일부터 스타워즈 시리즈 세계관을 주제로 한 몰입형 테마 공간 ‘STAR WARS : ABOVE THE GALAXY’를 운영 중이다.경기도 과천시 서울랜드는 5월 1일부터 5일까지 ‘올데이! 올나잇! 어린이날 파티’를 진행한다.행사 기간 삼천리동산 ‘오징어문방구’ 일대에서는 매일 ‘골목대장 경연대회’가 열린다. RC카 레이싱 콘텐츠 ‘스피드왕 대회’와 참여형 무대 ‘노래왕 대회’ 두 가지로 구성된다. ‘스피드왕 대회’는 애니메이션 히트레이서와 협업한 ‘히트레이서 레이싱! 가족배틀대회’로 진행되며, ‘노래왕 대회’는 1990년대 후반부터 2000년대 초반 유행 음악과 퍼포먼스를 자유롭게 선택해 참여하는 방식이다.5월 1일부터는 빨간풍차와 베니스무대 일대에서 야외 맥주펍 ‘서울랜드 비어가든’이 운영된다. 테라스존 라이브 공연과 베니스무대 밴드 공연이 함께 진행된다. 2018년부터 독일 대사관 공식 만찬주로 선정된 가평 크래프트 맥주 브랜드 ‘크래머리’가 팝업존으로 참여한다.연휴 기간 매일 밤에는 야간 공연과 불꽃놀이가 진행된다. 대형 LED 모니터와 조명, 군무, 인터랙티브 효과가 결합된 야간 공연 ‘루나, 빛의 전설’에 이어, EDM 스타일로 재해석한 K팝 음악과 LED 미디어아트, 레이저 특수효과, 불꽃 퍼포먼스가 결합된 ‘K팝 시그니처쇼’가 펼쳐진다. 불꽃놀이 종료 후에는 K팝과 함께하는 ‘미러볼 파티’가 이어진다.손원천 기자