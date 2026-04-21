원불교, 대각개교절 맞아 ‘AI 시대 정신개벽’ 실천 방안 발표

이미지 확대 나상호 원불교 교정원장이 21일 서울 흑석동 원불교 소태산 기념관에서 올해 사업계획을 밝히고 있다.

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나상호 원불교 교정원장이 교단 최대 경축일인 28일 대각개교절을 앞두고 21일 인공지능(AI) 시대에 대응하는 올해 사업계획을 발표했다. 교정원장은 교단의 행정수반을 일컫는다. 정신적 지도자는 종법사다.나 원장은 서울 동작구 원불교소태산기념관에서 열린 기자간담회에서 자살 예방 활동의 전 교단 확대를 가장 먼저 선언했다. 보건복지부 인증을 앞둔 자살 예방 프로그램 ‘다시살림’을 본격 가동해 노인·북한이탈주민·군 장병 등을 대상으로 활동을 확대하고, 정부 생명지킴추진본부와도 긴밀히 협력할 계획이다. 그는 “응급 상황에 대처할 수 있는 인력이 생활 공간 가까이에 있는 것이 가장 중요하다”며 “돌봄 인력 확대에도 힘을 기울일 것”이라고 밝혔다.국민 마음 건강 분야에서는 전국 15개 훈련원을 거점으로 통합 브랜드 ‘마음 온(on)’을 운영한다. 이를 통해 직장인 번아웃 회복, 청소년 집중력 향상, 노년층 소외 예방 등 세대별 맞춤형 명상 프로그램을 진행할 예정이다. 올해 4회를 맞는 ‘밋마인드(meet mind) 명상 컨퍼런스’와 연계해 대중적 명상 문화 정착에도 나선다.기후 위기 대응을 위해서는 종교계 최초로 전국 100여 개 교당에 설치한 햇빛발전소를 지속 확충하고 탄소 중립 실천도 이어간다. 군종 분야에서는 승인 20주년을 맞아 현재 육군 중심의 군종장교 파견을 해군·공군으로 확대해 줄 것을 정부에 요청할 방침이다.해외 교화도 강화한다. 현재 26개국에서 운영 중인 교화·교육·복지 활동과 함께, 러시아·핀란드 등 5개국에서 운영 중인 세종학당을 유럽에 추가 설립해 한국 정신문화를 세계에 알린다는 구상이다.나 원장은 “소태산 대종사의 깨달음이 세상의 아픔을 치유하는 마음의 빛이 되길 바란다”며 “물질문명을 선용할 수 있는 정신의 힘을 기르는 데 종교적 본분을 다하겠다”고 강조했다.글·사진 손원천 선임기자