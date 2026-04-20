가족·연인 등 5만원 들고 빵지순례…천안시, 빵빵데이 순례단 모집

이미지 확대 ‘2026 천안 빵지순례 빵빵데이’ 포스터. 시 제공

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충남 천안시는 5월 4일까지 ‘2026 천안 빵지순례 빵빵데이’에 참여할 순례단 450팀을 모집한다고 20일 밝혔다.(사)대한제과협회 천안시지부가 주최·주관하는 이번 행사는 지역 농축산물을 활용한 건강한 빵을 알리고 도시 브랜드 가치를 높이기 위해 기획됐다.모집 인원은 천안시민 225팀과 관외 거주자 225팀 등 총 450팀(1400여명)이다. 누리소통망(SNS)을 운영하는 만 18세 이상 팀장을 포함해 가족, 친구 등 2~4명으로 팀을 구성하면 누구나 신청할 수 있다.순례단은 지급되는 총 5만원 상당의 빵지순례권을 6월 13일부터 14일까지 지정된 빵집 2곳을 방문해 사용하고, 개인 SNS에 방문 후기를 게시하는 홍보 미션을 수행해야 한다.지역 관광 활성화를 위해 천안 8경, 전통시장, 유량음식문화거리, 천안 맛집 중 1곳 이상을 방문해 후기를 공유하는 추가 미션도 진행한다.참여 제과업소는 행사 기간 일반 시민에게 제품 구매 시 10% 이상 할인 혜택을 제공한다. 천안산 우유와 흥타령쌀 증정 이벤트 등 다채로운 부대행사도 마련한다.참가 신청은 천안 빵빵데이 누리집을 통해 가능하다.천안 이종익 기자