황교익 맛 칼럼니스트 한국문화관광연구원 원장 임명…‘보은 인사’ 논란일까

이미지 확대 황교익(오른쪽) 맛 칼럼니스트가 최휘영 문화체육관광부 장관에게 임명장을 받고 기념사진을 찍고 있다.

문체부 제공

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최휘영 문화체육관광부 장관은 17일 신임 한국문화관광연구원 원장에 황교익(64) 맛 칼럼니스트를 임명하고, 임명장을 수여했다고 밝혔다. 임기는 2029년 4월까지 3년이다.황 신임 원장은 농민신문사 기자를 거쳐 향토지적재산본부 연구위원, 서울공예박람회 총감독, 부산푸드필름페스타 운영위원장 등을 지냈다. 그는 다양한 저술 활동과 ‘수요미식회’, ‘알쓸신잡’ 등 방송을 통해 대중과 소통해 왔다는 평가를 받는다.한국문화관광연구원은 문화예술, 문화산업·관광진흥을 위한 연구, 조사, 평가를 목적으로 2002년에 통합 개원한 연구기관이다. 문화·관광 관련 정책개발 지원과 통계 생산·분석 등을 수행한다.최 장관은 “신임 원장은 깊은 통찰과 다양한 현장 경험을 바탕으로 한국문화관광연구원을 혁신하고 기관이 K컬처를 선도하는 연구기관으로 도약하는 데 크게 기여할 것으로 기대한다”며 임명 이유를 밝혔다.일각에서는 황 신임 원장의 임명을 두고 ‘보은 인사’라는 지적이 나온다.앞서 그는 2021년 이재명 대통령이 경기도지사일 당시 경기관광공사 사장으로 내정됐지만, ‘보은 인사’ 논란이 커지자 일주일 만에 사퇴한 적이 있다.또 2022년 20대 대통령 선거를 앞두고 윤석열 당시 국민의힘 대선후보의 역사의식을 지적하며 일본의 이토 히로부미로 비유하고 이재명 당시 더불어민주당 대선후보의 평화론에 대해서는 안중근 의사의 동양평화론과 맥이 닿아있다는 글을 소셜미디어(SNS)에 올리기도 했다.윤수경 기자