충남 안면도 박람회장에 ‘키자니아GO’ 등장

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충남 태안 안면도 꽃지해수욕장에 키자니아 직업 체험관이 등장한다.태안국제원예치유박람회조직위는 어린이 직업 체험 프로그램 ‘키자니아GO’ 체험관을 유치하고 NOL 인터파크를 통해 사전예약을 시작했다고 14일 밝혔다.서울, 부산 2개소에만 있는 키자니아 파크를 지역사회 어린이들이 간접적으로 체험할 수 있는 ‘키자니아GO’는 이동형 직업체험 프로그램이다.이번 프로그램은 원예치유라는 박람회 주제를 반영한 ‘플라워 아틀리에’ 체험 중심으로, 119 구급센터와 동물병원, 마술학교, C.S.I 과학수사대, AI 비밀임무 수사대 등 최신 트렌드를 반영한 총 10개 프로그램으로 운영된다.조직위 관계자는 “키자니아GO 프로그램은 안면도 박람회장 내 키자니아 체험관에서 만날 수 있으며, 실내에 포토존, 학부모 휴식공간 등 가족 친화적인 공간으로 구성할 계획”이라고 말했다.2026 태안국제원예치유박람회는 충청남도와 태안군이 공동 개최하는 국제행사로 25일부터 5월 24일까지 태안군 안면도 꽃지해안공원 일원에서 열린다.태안 이종익 기자