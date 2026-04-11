“동성로에 활기를” 대구경북스트릿댄스협회, 12일 동성로 댄스 버스킹

이미지 확대 대구경북스트릿댄스협회가 지난해 11월 개최한 ‘2025 LMS 댄스 버스킹 in 동성로’ 공연 모습. 대구경북스트릿댄스협회 제공

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대구 동성로 28 아트스퀘어에서 댄스 버스킹이 열린다.11일 대구경북스트릿댄스협회에 따르면 ‘LMS 댄스 버스킹 in 동성로’가 12일 오후 2시에 열린다. 행사에는 LMS 댄스학원을 비롯해 영천 M댄스 아카데미 등 지역 청년 및 청소년 댄서 100여명이 참가한다. 또 시민들이 함께 즐길 수 있는 랜덤플레이 댄스 등의 프로그램도 마련된다.앞서 LMS 댄스학원 대표 및 강사진으로 구성된 ‘LMS 크루’는 지난 1일 대구국제안경전 개막식 무대에 초청돼 케이팝 댄스 공연을 선보인 바 있다. 이들은 이번 버스킹에도 참여한다.협회는 과거 ‘만남의 광장’으로 불리던 대구백화점 앞 일대와 동성로 상권에 활기를 불어넣고, 시민들에게 즐거운 문화 경험을 제공하기 위해 버스킹을 마련했다.대구경북스트릿댄스협회가 주최하고 LMS 댄스학원이 주관하는 이번 행사는 지역 프랜차이즈 ‘읍천리382’(대표 최보규)가 협찬으로 참여해 행사를 지원한다.이번 행사를 총괄 기획한 김민중 LMS 댄스학원 대표원장은 “따뜻한 봄날, 시민들과 함께 호흡할 수 있는 공연을 준비했다”며 “앞으로도 지역 문화 활성화에 기여할 수 있는 다양한 무대를 만들어가겠다”고 말했다.대구 민경석 기자