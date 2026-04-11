문체부 추경 4614억원 확정…관광사업체 융자지원, 기초예술인 안정 중점

이미지 확대 ‘전쟁 추경’ 국회 본회의 통과, 정부 대표해 인사말 하는 김민석 총리 김민석 국무총리가 10일 국회에서 열린 본회의에서 정부가 제출한 ‘26.2조’ 규모의 추가경정예산 통과된 뒤 정부를 대표해 인사말을 하고 있다.

연합뉴스

이미지 확대 문화체육관광부 세종 청사 전경.

문체부 제공

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중동전쟁으로 인해 경제 전반의 불확실성이 빠르게 커지는 상황에서 26조 2000억원 규모의 추가경정예산안이 지난 10일 국회 본회의에서 통과했다. 이중 문화체육관광부는 문화·체육·관광 산업 분야 추경이 4614억원으로 최종 확정됐다고 11일 밝혔다.문체부는 “이번 문화·체육·관광 산업 분야 추경은 이 분야 피해를 최소화하고 기초예술인 등의 민생 안정을 선제적으로 뒷받침하기 위해 편성됐다”며 “영화·공연 관람 할인권 지급과 숙박·여행 지원 등을 통해 위축된 국내 소비를 직접 끌어올리고, 이를 통해 지역관광과 내수경제 회복까지 연결되는 선순환 구조를 만드는 데 중점을 뒀다”고 설명했다.이번 추경에서 가장 많이 증액된 분야는 고유가, 환율 상승으로 경영 부담이 커진 관광사업체를 위한 융자 지원으로, 2000억원이 증액돼 총 8375억원 규모가 됐다. 또 예술인 생활안정자금 융자(327억 8000만원), 예술산업 금융지원(300억원) 등이 주요 예산으로 배정됐다.분야별로 살펴보면 시각·공연예술 민간 창작공간 운영 및 창작자 지원과 더불어 지역 순회전시 지원 예산을 각각 20억원 추가 편성한다. ‘문화가 있는 날’ 확대 개편에 따라 청년예술인 공연 지원도 24억원으로 확대한다.예술인 생활안정자금 융자(327억 8000만원)와 예술산업 금융지원(300억원) 규모를 늘리고, 예술활동증명 운영 인력도 추가 확충(7억원)해 예술인 창작활동 기반을 뒷받침한다. 또한 콘텐츠 산업 위축을 막기 위해 중예산영화 제작 지원(260억원), 첨단제작 집중지원(80억원), 독립예술영화 제작 지원(45억원) 등 총 385억원을 투입한다.청년 일자리 확대를 위한 사업 예산도 늘린다. 문화예술기관 연수단원(34억원) 지원 규모를 확대하고, 문학관 청년인턴십(7억 5000만원)과 산업현장 연계 관광인력 양성(8억 5000만원), 콘텐츠 업계 대상 우수 인재 연계 인턴십(19억원)을 신설한다. 은퇴선수·체육지도자를 강사로 활용하는 유소년 스포츠 프로그램도 전국에 보급(95억원)한다.관광 분야에서는 관광사업체의 자금 조달을 위해 관광사업체 융자를 2000억원 증액, 총 8375억원 규모로 확대한다. 외국 관광객의 지방 입국 및 체류를 통한 지역소비 촉진과 지역경제 활성화를 위한 해외 마케팅에 281억원을 투입하고, 관광 창업·벤처 지원(86억원)과 청년관광두레 확대(31억원)를 통해 산업 경쟁력을 강화한다.또 지역 내 콘텐츠 기업과 창작자들의 창·제작 활동 지원(63억원)을 확대하고, 청년 기업에 대한 투자 활성화를 위해 청년 콘텐츠 모태펀드(250억원)도 새롭게 조성(420억원 이상 규모)한다.내수 진작을 위해 영화할인권 지급, 스포츠 인센티브 확대 등도 이뤄진다. 영화관람 할인권은 총 271억원 규모로 450만장(1매당 6000원)이 발급되고, 공연예술 관람 할인권은 41억원을 투입해 40만장(1매당 1만원)을 지원한다. 체육 분야에서는 스포츠활동 인센티브(튼튼머니)를 40억원 확대하고, 장애인 스포츠강좌 이용권도 62억원 증액한다.비수도권 인구감소지역 숙박할인권은 112억원 규모(30만장)를 추가 지급하고, 근로자 휴가지원 대상을 중견 기업 근로자까지 확대한다. 이를 위해 42억원이 투입된다. 인구감소지역 반값 여행 지원사업도 20개소에서 30개소로 확대(40억원)한다.윤수경 기자