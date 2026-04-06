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서울 봉은사서 13~19일 담선대법회…‘간화선’ 뿌리 조명

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손원천 기자
손원천 기자
수정 2026-04-06 14:31
입력 2026-04-06 14:31
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지난해 서울 종로구 조계사에서 열린 담선대법회. 조계종 누리집 갈무리.
지난해 서울 종로구 조계사에서 열린 담선대법회. 조계종 누리집 갈무리.


한국 불교 선사들의 가르침을 듣는 법석이 마련된다. 대한불교조계종 미래본부는 전국선원수좌회, 봉은사와 함께 오는 13일부터 19일까지 일주일간 서울 강남구 봉은사에서 ‘담선(談禪)대법회’를 연다고 6일 밝혔다.

지난해 조계사에서 연 담선대법회에 이어 두 번째 여는 행사다. 이번 법회는 중국에서 건너온 선불교를 넘어, 한국의 스님들이 이 땅에서 어떻게 독자적인 수행 전통을 세우고 지켜왔는지 깊게 들여다본다.

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담선대법회 포스터. 조계사 제공.
담선대법회 포스터. 조계사 제공.


특히 한국 불교의 ‘간화선’이 뿌리내린 과정과 근대의 어려운 시절을 수행으로 이겨낸 선사들의 가르침을 되새긴다. 아울러 세계 평화와 국민 화합을 기원하며 ‘자비경’을 함께 읊을 예정이다.



13일 석종사 조실 혜국 스님을 시작으로 대흥사 동국선원 유나 정찬 스님, 축서사 조실 무여 스님, 백양사 수좌 일수 스님, 범어사 선덕 지환 스님, 전국선원수좌회 상임대표 불산 스님, 백담사 기본선원 조실 영진 스님이 법회를 이어간다.

손원천 선임기자
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