“최대 3만원 혜택”…태안군, 반려동물 숙박 할인

이미지 확대 태안에서 반려동물과 함께 . 태안군 제공

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충남 태안군은 ‘2026 태안 방문의 해’와 ‘2026 태안국제원예치유박람회’를 맞아 반려동물 숙박 할인 기획전을 추진한다고 6일 밝혔다.군은 25일부터 5월 31일까지 태안군 반려동물 동반가능 숙소와 캠핑시설을 이용하는 반려인에게 최대 3만 원의 숙박료를 할인해 준다.태안에는 25일부터 열리는 ‘2026 태안국제원예치유박람회’와 연계해 반려동물 동반 가능 숙박업소 및 캠핑시설이 총 200여곳 있다.이용자는 ‘NOL(놀)(숙박시설)’ 및 ‘캠핏(캠핑시설)’ 앱, 누리집을 방문하면 쿠폰을 발급받을 수 있다. 쿠폰 사용 시 일반 숙박시설 3만원, 캠핑시설 1만 5000원을 할인받을 수 있다.쿠폰은 선착순 발급되고 소진 시 행사가 종료된다.군은 태안의 다양한 자연환경의 매력을 알리기 위해 펜션 및 풀빌라 등 일반 숙박업소뿐만 아니라 캠핑 및 글램핑 시설도 할인 대상에 포함할 계획이다.군 관계자는 “앞으로도 반려동물 친화관광도시로서 다양한 즐거움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.태안 이종익 기자