박한철 전 헌재 소장 윤봉길의사기념사업회 회장 취임

이미지 확대 취임사 하는 박한철 제13대 매헌윤봉길의사기념사업회장의 모습.

매헌윤봉길의사기념사업회 제공

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박한철 전 헌법재판소장이 사단법인 매헌윤봉길의사기념사업회 제13대 신임 회장으로 취임했다.기념사업회는 지난 24일 서울 서초구 매헌윤봉길의사기념관에서 정기총회와 제12·13대 회장 이취임식을 진행했다. 이 자리에는 기념사업회 임직원, 유관 기관 관계자 등 100여 명이 참석했다.박 신임 회장은 취임사를 통해 “조국의 독립과 평화를 위해 24세의 젊은 나이에 목숨을 바친 매헌 윤봉길 의사의 숭고한 애국정신과 대의를 기리는 뜻깊은 자리를 맡게 돼 무거운 책임감을 느낀다”며 “앞으로 윤봉길 의사의 얼을 현대 사회에 널리 알리고, 특히 미래 세대인 청년들에게 그 뜻을 온전히 계승하여 국민 통합과 국가 발전에 기여할 수 있는 기념사업회가 되도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.박 회장은 대검찰청 공안부장, 대구지검장, 서울동부지검장을 거쳐 김앤장 변호사로 일하다가 헌법재판관으로 임명됐고, 제5대 헌재소장으로 봉직했다. 퇴임 후에는 서울대 초빙교수, 서울시립대 석좌연구위원 교수를 거쳐 동국대 법과대학 석좌교수로 재직했다.윤수경 기자