종묘 앞 세운4구역 재개발 갈등 속 국가유산청 행정조정 신청

윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-03-10 15:13
입력 2026-03-10 15:13
유네스코 세계유산인 종묘 맞은편 세운4구역 재개발 사업과 관련해 서울시와 갈등을 빚고 있는 국가유산청이 개발 유보를 위한 행정조정 신청을 했다.

서울 종로구 종묘와 세운 4구역 재개발 공사 현장 모습. 뉴스1
서울 종로구 종묘와 세운 4구역 재개발 공사 현장 모습.
뉴스1


10일 국가유산청은 “지난달 종묘 앞 재개발 사업과 관련해 국무총리 소속의 행정협의조정위원회 안건으로 다뤄달라는 내용의 공문을 제출했다”고 밝혔다. 위원회는 중앙행정기관과 지방자치단체 간 이견이 있을 때 이를 협의·조정하는 기구다.

국가유산청은 종묘 맞은편 세운4구역 재개발 문제를 놓고 서울시와 대립하고 있다. 2018년 서울시와 국가유산청(당시 문화재청)은 세운4구역의 건물 높이를 종로변 55ｍ, 청계천 변 71.9ｍ로 협의했으나, 지난해 서울시가 최고 145ｍ로 올린 조정안을 공표하면서 갈등이 시작됐다.

국가유산청이 위원회에 안건을 신청한 건 이번이 두 번째다. 2022년 김포 장릉 인근에 국가유산청(문화재청) 허가 없이 건설된 아파트 문제가 불거졌을 당시 입주를 유보하기 위해 신청했으나, 소송이 진행되면서 각하됐다.


하지만 이 안건을 검토하기까지 시간이 걸릴 것으로 보인다. 제12기 민간위원의 임기가 지난해 3월까지였으며, 현재 차기 인선 작업이 진행 중이기 때문이다.

윤수경 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
