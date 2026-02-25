[속보] 민희진 “256억 포기”…하이브에 소송 중단 제안

이미지 확대 발언하는 민희진 오케이 레코즈 대표 민희진 오케이 레코즈 대표가 25일 서울 종로구 교원 챌린지홀에서 열린 1심 소송 결과와 향후 계획 등 발표를 위한 기자회견에서 발언하고 있다. 2026.02.25. 뉴시스

민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)가 하이브를 향해 “256억원을 내려놓겠다”며 진행 중인 모든 소송을 중단하자고 공개 제안했다.민 대표는 25일 오후 서울 종로구 모처에서 기자회견을 열고 “256억원을 다른 가치와 바꾸기로 결정했다”며 이같이 밝혔다.앞서 서울중앙지법 민사합의31부(부장 남인수)는 지난 12일 하이브가 민 대표를 상대로 제기한 주주 간 계약 해지 확인 소송과, 민 대표가 하이브를 상대로 낸 주식 매매대금 청구 소송 선고에서 민 대표의 손을 들어줬다. 재판부는 하이브가 민 대표에게 약 255억원을 지급해야 한다고 판결했다.민 대표는 “256억원은 대부분의 사람들에게 일상을 바쳐도 접하기 힘든 돈이고, 막 새로운 시작을 하는 나에게도 귀한 자금”이라면서도 “하지만 나는 거액의 돈보다 더 바라는 가치가 있다”고 말했다.그러면서 “내가 256억원을 내려놓는 대신 현재 진행 중인 모든 민형사상 소송을 멈추고 모든 분쟁을 중단하길 제안한다”고 밝혔다.민 대표는 해당 제안에 대해 “나 개인뿐 아니라 뉴진스 멤버, 외주 파트너사, 전 어도어 직원은 물론 팬덤을 향한 모든 고소·고발 종료까지 포함된다”며 “모든 것이 종료돼야 아티스트와 가족, 팬덤에게 더 이상의 무분별한 잡음이 발생하지 않을 것”이라고 강조했다.이번 제안에 대해 하이브 측이 어떤 입장을 내놓을지 주목된다.김유민 기자