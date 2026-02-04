국가유산청 노조, “김건희 종묘 사적 유용 방치” 최응천 전 청장 고발

이미지 확대 최응천 전 국가유산청장 고발 회견하는 국공노 관계자들 최응천 전 국가유산청장 고발 기자회견하는 국가공무원노동조합 관계자들.

연합뉴스

국가유산청 노동조합은 유네스코 세계유산인 종묘를 김건희 여사의 사적 차담회 장소로 사용하도록 방치·협조한 최응천 전 청장을 직권남용·직무유기 등 혐의로 4일 고발했다고 밝혔다.이날 서울 종로경찰서 앞에서 기자회견을 연 노조는 “국가유산청은 자체 조사를 거쳐 김 여사를 고발하고 이재필 전 궁능유적본부장에 중징계를 요청했으나 최 전 청장에는 아무런 조치를 하지 않았다”며 “정책의 최종 승인권자인 전 청장에 대한 조사 없이 현장 공무원만 문책하는 것은 행정 신뢰를 저버리는 행위”라고 지적했다.노조는 국가유산청을 향해 “실무자에게만 책임을 전가하는 ‘꼬리 자르기’ 행태를 중단하라”며 실질적인 책임자 처벌을 촉구했다.국가유산청은 최근 자체 감사를 통해 김 여사를 둘러싼 국가유산 사적 유용 의혹을 확인하고 김 여사를 경찰에 고발한 상태다.윤수경 기자