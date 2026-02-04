메뉴
국가유산청 노조, “김건희 종묘 사적 유용 방치” 최응천 전 청장 고발

윤수경 기자
윤수경 기자
수정 2026-02-04 20:34
입력 2026-02-04 20:34
국가유산청 노동조합은 유네스코 세계유산인 종묘를 김건희 여사의 사적 차담회 장소로 사용하도록 방치·협조한 최응천 전 청장을 직권남용·직무유기 등 혐의로 4일 고발했다고 밝혔다.

최응천 전 국가유산청장 고발 회견하는 국공노 관계자들
최응천 전 국가유산청장 고발 회견하는 국공노 관계자들
연합뉴스


이날 서울 종로경찰서 앞에서 기자회견을 연 노조는 “국가유산청은 자체 조사를 거쳐 김 여사를 고발하고 이재필 전 궁능유적본부장에 중징계를 요청했으나 최 전 청장에는 아무런 조치를 하지 않았다”며 “정책의 최종 승인권자인 전 청장에 대한 조사 없이 현장 공무원만 문책하는 것은 행정 신뢰를 저버리는 행위”라고 지적했다.

노조는 국가유산청을 향해 “실무자에게만 책임을 전가하는 ‘꼬리 자르기’ 행태를 중단하라”며 실질적인 책임자 처벌을 촉구했다.

국가유산청은 최근 자체 감사를 통해 김 여사를 둘러싼 국가유산 사적 유용 의혹을 확인하고 김 여사를 경찰에 고발한 상태다.

윤수경 기자
닫기