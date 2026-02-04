황은순 국립청주박물관장 취임…“금속문화 중심 전통과 현대 잇겠다”

이미지 확대 2일 제15대 국립청주박물관장에 취임한 황은순 관장

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국립청주박물관은 제15대 관장에 황은순 관장이 취임했다고 2일 밝혔다.황 신임 관장은 경희대 사학과를 졸업하고 서울대 고고미술사학과에서 고고학을 전공했다. 2000년 국립중앙박물관에서 근무를 시작한 뒤 청주, 김해, 경주 등 지역 박물관을 두루 거치며 학예 연구와 전시를 비롯한 박물관 업무 전반을 수행해 온 현장 전문가이다.2017년부터 지난 1월까지 국립중앙박물관 미래전략담당관실에서 박물관 중장기 발전 전략 수립과 지역문화 활성화 사업을 담당했고 중앙 정책이 지역에 실질적인 성과로 이어지도록 역할을 했다.황 신임 관장은 “국립청주박물관의 핵심 브랜드인 금속 문화를 중심으로 전통과 현대를 잇는 전시와 콘텐츠를 통해 세대와 계층을 아우르며 모두가 함께 즐기고 머물 수 있는 박물관으로 발전시켜 나가겠다”고 취임 소감을 밝혔다.최여경 선임기자