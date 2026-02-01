FT아일랜드 최민환, 공연 중 갑작스럽게 실신…“회복 상황 확인 중”

소속사 “공연 도중 일시적인 탈진 증세”

이미지 확대 밴드 FT아일랜드 멤버 최민환. 최민환 인스타그램 캡처

밴드 FT아일랜드 멤버 최민환이 공연 중 컨디션 난조로 쓰러져 현재 회복 중이다.1일 연예계에 따르면 최민환은 전날 오후 경기 고양시 일산 킨텍스에서 열린 ‘2026 퍼스트 뮤직 스테이션’에서 공연 중 갑작스럽게 쓰러졌다.무대는 잠시 중단됐고, 최민환은 급히 행사 관계자들의 부축을 받고 퇴장했다. 공연은 즉시 대체 인력이 투입돼 예정대로 이어진 것으로 전해졌다.현장에 있던 관객들은 소셜미디어(SNS)를 통해 “최민환이 쓰러져서 깜짝 놀랐다”, “무대 시간 10분 남기고 최민환이 쓰러졌다” 등 혼란스러웠던 상황을 공유하기도 했다.이에 대해 소속사 FNC엔터테인먼트는 “최민환이 컨디션 난조를 보여 휴식을 취하게 됐다”며 “공연 도중 일시적인 탈진 증세를 보여 의료진의 확인을 받았으며, 현재 건강에 큰 이상은 없는 것으로 확인됐다”고 설명했다.최민환은 현재 충분한 휴식과 안정을 취하고 있다. 소속사는 “회복 상황을 지속적으로 체크하고 있다”고 전했다.소속사는 “팬 여러분께 걱정을 끼쳐드리게 된 점 양해 부탁드리며, 향후에는 아티스트의 건강 상태를 더욱 면밀히 살피고, 보다 신중하게 공연을 운영할 수 있도록 최선을 다하겠다”며 “아티스트의 빠른 회복과 안정에 집중하겠다”고 덧붙였다.윤예림 기자