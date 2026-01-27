이영훈 목사, 美서 한미지도자기도회…이재명 대통령 “평화의 마중물” 축사

이미지 확대 이영훈 여의도순복음교회 담임목사가 26일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에서 열린 기도회에서 설교하고 있다. 여의도순복음교회 제공.

이미지 확대 이영훈(왼쪽) 목사가 케런 바스 LA 시장의 감사장을 받고 있다. 여의도순복음교회 제공.

“미국 건국 250주년을 앞둔 지금, 양국이 영적 부흥을 통해 세계 평화를 선도하는 동반자가 되어야 합니다.”이영훈 여의도순복음교회 담임목사가 26일(현지 시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA)의 소피텔 호텔에서 ‘2026 한미동맹 강화와 한반도 평화를 위한 기도회’를 열고 한반도 평화와 한미 양국의 연대 강화를 촉구했다.이재명 대통령은 서면 축사를 통해 “이영훈 목사가 2017년부터 개최해 온 이 기도회는 굳건한 한미 관계를 뒷받침하는 민간 교류의 핵심 장”이라며 “굳건한 한미동맹과 강력한 자주국방을 토대로 한반도에 평화가 깊이 뿌리내릴 수 있도록, 한반도가 평화와 공존, 번영을 이뤄갈 수 있도록 한미 양국 국민 여러분께서 기도로 함께해 주시기를 바란다”고 밝혔다.‘한미동맹 강화와 한반도 평화를 위한 기도회’는 이영훈 목사가 2017년부터 열고 있는 연례행사다. 올해는 한미수교 144주년과 한미동맹 73주년을 기념해 개최됐다. 여의도순복음교회는 보도자료를 통해 “미국 전역을 강타하고 있는 눈 폭풍에도 불구하고, 미연방 의원과 LA 시장, 교계와 경제계 지도자 등 양국의 핵심 인사 150여 명이 참석해 한반도 평화와 한미 동맹의 미래를 위해 마음을 모았다”며 “(이 목사가) ‘민간 외교관’ 역할을 톡톡히 해냈다”고 밝혔다.이영훈 목사는 설교를 통해 “한미 동맹은 140여 년 전 선교사들이 뿌린 복음의 씨앗과 한국전쟁 당시 미군 전사자 3만 6940명의 숭고한 희생 위에 세워진 혈맹”이라며 “양국이 영적 부흥을 통해 세계 평화를 선도하는 동반자가 되자”고 역설했다. 케런 바스 LA 시장은 양국 민간 외교에 이바지한 공로로 이 목사에게 감사장을 수여했다.여의도순복음교회는 “이번 LA 기도회를 기점으로 세계오순절연맹(PWF) 사무총장인 이영훈 목사의 글로벌 네트워크와 한세대의 교육적 역량을 결합해 한반도 평화를 위한 국제 연대를 더욱 강화해 나갈 방침”이라고 전했다.손원천 선임기자