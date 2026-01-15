방송활동 중단 맞아?… 백종원, ‘장사천재 백사장3’ 제목 바꿔 컴백

이미지 확대 백종원 더본코리아 대표. 뉴스1 자료사진

‘빽햄’ 가격 부풀리기, 원산지 허위 표기 등 각종 논란에 휩싸이자 “모든 방송 활동을 중단한다”고 선언했던 백종원 더본코리아 대표의 방송 활동이 눈에 띄게 활발해지고 있다.15일 tvN에 따르면 지난해 4월 프랑스에서 촬영한 예능 프로그램 ‘세계 밥장사 도전기 백사장3’가 다음달 공개된다.‘백사장3’는 2023년 10월 시즌2 방송 이후 약 2년 만에 공개되는 ‘장사천재 백사장’ 후속 시즌이다. 새 시즌에선 기존 멤버였던 이장우, 존박, 유리가 함께하고 윤시윤이 새롭게 합류했다. 기존 제목의 ‘장사천재’를 빼고 ‘세계 밥장사 도전기’를 넣어 재정비했다.이번 ‘백사장3’는 백 대표를 둘러싼 각종 논란 때문에 편성 시기를 잡지 못해 방영이 미뤄져 온 것으로 전해진다.한때 진영을 가리지 않고 정치권에서까지 러브콜을 받을 만큼 국민적 인기를 자랑한 백 대표지만, 지난해 초 ‘빽햄’ 가격 부풀리기 논란을 시작으로 각종 의혹이 연달아 쏟아지며 체면을 구겼다.식품위생법 위반, 농지법 위반, 원산지 허위 표시 혐의, 더본코리아 임원의 ‘술자리 면접’ 등 논란이 도미노처럼 터져나오자 백 대표는 결국 지난해 5월 6일 공식 사과문을 냈다.당시 백 대표는 “모든 문제는 내게 있다. 방송인이 아닌 기업인 백종원으로서 회사 성장에 집중하겠다”며 촬영 중인 프로그램 외에 방송 활동을 중단하겠다고 선언했다.사과문 발표 시점에서 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사2’와 MBC ‘남극의 셰프’, 그리고 ‘백사장3’가 촬영을 마쳤거나 촬영 중이었다.방송 활동 중단 선언 이후 가장 먼저인 지난해 11월 공개된 ‘남극의 셰프’는 기존 백종원 예능에 비해 낮은 1% 시청률로 종영했다.그러나 지난해 12월 시작해 지난 13일 막을 내린 ‘흑백요리사2’는 시즌1의 성공을 이어받아 방영 내내 화제를 모았다. 프로그램 내 백 대표에 대한 지적도 크게 나오지 않았다. 시즌1에서와 달리 백 대표의 ‘절대미각’이 특별히 부각되지 않은 점은 논란의 여지를 줄인 것으로 평가된다.한편 지난해 5월 공개됐던 백 대표의 활동 중단 선언 영상은 약 6개월 만인 지난해 11월 유튜브 채널 ‘백종원’에서 사라졌다. 해당 영상이 내려가면서 백 대표가 방송 활동 재개를 암시한 것 아니냐는 해석이 나오기도 했다.이정수 기자