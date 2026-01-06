‘안성재가 화교 출신’? 황당 루머에…흑백요리사 제작사 “법적 조치”

유명 파인다이닝 레스토랑 ‘모수’의 오너셰프이자 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시리즈의 심사위원으로 유명한 안성재 셰프를 향한 황당한 허위 주장에 흑백요리사 제작사가 법적 조치를 예고했다.
흑백요리사 제작사인 스튜디오 슬램은 6일 낸 입장문에서 “최근 프로그램이 방영됨에 따라 특정 출연 셰프를 겨냥한 인신공격, 악의적인 댓글, 심지어 개인 소셜미디어(SNS) 계정에 비방 메시지를 보내는 사례가 발생하고 있다”고 밝혔다.
이어 “이러한 행위는 평생 요리에 매진해 온 셰프들의 명예를 심각하게 훼손할 뿐만 아니라, 일반인 출연자들에게 치유하기 어려운 큰 상처를 남기고 있다”고 덧붙였다.
그러면서 “제작진은 특정 셰프에 대한 인격 모독성 게시물 또는 SNS 메시지에 대해 지속적으로 증거를 수집하고 있다”면서 “확인된 악의적 게시물/메시지 작성자에 대해서는 선처 없이 강력한 법적 조치를 취할 예정임을 분명히 밝힌다”고 경고했다.
제작사의 경고는 최근 온라인 커뮤니티 디시인사이드의 흑백요리사 갤러리(게시판)를 중심으로 제기된 악성 루머 때문으로 해석된다.
이 게시판에서 일부 누리꾼들은 안성재가 화교 출신이라는 등 의혹을 제기하며 그가 흑백요리사 시리즈에 출연한 중식 요리사들에게 후한 평을 준다는 등의 주장을 펼치고 있다.
안성재는 대한민국에서 태어나 만 11세 때 미국으로 이주했고, 미군에 입대해 이라크 전쟁 파병까지 간 미국 국적자다.
