경복궁, 종묘 등 한국의 궁·능 찾은 관람객 역대 최다…‘3년 연속 경신’

이미지 확대 병오년(丙午年) 새해 첫날인 1일 서울 종로구 광화문에서 외국인 관광객들이 새해 기념 현수막을 들고 경복궁 흥례문을 배경으로 추억을 남기고 있다. 2026.1.1 이지훈 기자

지난해 4대 궁과 종묘, 조선왕릉을 찾은 관람객이 역대 최다를 기록했다. 3년 연속 역대 최다 기록 경신이다.국가유산청 궁능유적본부는 지난해 궁·능(경복궁·창덕궁·창경궁·덕수궁과 종묘, 조선왕릉)을 찾은 방문객이 1781만 4848명으로 집계됐다고 5일 밝혔다. 2024년 연간 관람객(1578만 129명)보다 12.9% 증가한 수치다.최근 3년간 고궁과 종묘, 조선왕릉의 인기는 나날이 높아지고 있다. 2023년 1437만 7924명, 2024년 1578만 129명, 지난해 1781만 4848명으로 매해 기록을 경신했다.지난해 관람객이 가장 많이 찾은 고궁은 경복궁이었다. 경복궁의 연간 관람객은 688만 6650명으로, 전체 궁·능 관람객의 38.7%를 차지했다. 이어 덕수궁 356만 1882명, 창덕궁 221만 9247명, 창경궁 160만 2202명 순이었다.정전 공사를 마치며 환안제(다른 곳으로 옮겼던 신주를 다시 제자리로 모시는 행사)를 진행하기도 했던 종묘는 지난해 76만 1622명이 방문해 전년(39만 9672명) 대비 2배 가까이 관람객이 늘어났다. 조선왕릉의 연간 관람객은 278만 3245명으로 잠정 집계됐다.지난해 궁·능을 찾은 관람객 네 명 가운데 한 명은 외국인이었다. 지난해 외국인 관람객은 총 426만 9278명으로, 2024년 317만 7150명보다 34.4% 증가했다.한편, 경복궁 관람객이 늘면서 경복궁 옆에 있는 국립민속박물관을 찾는 관람객도 늘고 있다. 지난해 민속박물관을 찾은 관람객은 228만명(외국인 관람객 135만명)으로 집계됐다. 국내 박물관 외국인 관람객 수 기준 최고 기록으로, 전체 관람객의 약 59.2%를 차지한다.윤수경 기자