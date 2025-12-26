연말 극장가 ‘아바타 3’·‘주토피아 2‘ 외화 쌍끌이 흥행

이미지 확대 영화 ‘아바타: 불과 재’와 ‘주토피아2. 월트디즈니컴퍼니코리아 제공

연말 극장가에서 외화가 쌍끌이 흥행을 하고 있다.영화 ‘아바타: 불과 재’(이하 ‘아바타 3’)가 300만 관객을 돌파한 가운데 이번 주말에도 1위를 차지할 것으로 보인다.26일 영화관입장권 통합전산망에 따르면 크리스마스인 전날 ‘아바타 3’는 64만여 명(매출액 점유율 50.6%)이 관람하며 국내 박스오피스 1위를 기록했다. 지난 17일 개봉 이후 줄곧 1위를 유지한 ‘아바타 3’의 누적 관객 수는 이날 오전 7시 기준 313만 8000여 명이다.디즈니 애니메이션 ‘주토피아 2’는 관객 700만명을 돌파했다. ‘주토피아 2’는 전날 43만 1000여 명의 관객을 모으며 누적 관객 수 703만명을 기록했다. 이 영화는 올해 국내 개봉작 가운데 처음으로 600만 관객을 돌파한 데 이어 700만 고지도 넘었다.동명 일본 소설을 원작으로 한 영화 ‘오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도’(이하 ‘오세이사’)는 3위를 차지했다. 이 영화는 전날 11만 5000여명이 관람했다.애니메이션을 영화화한 ‘극장판 짱구는 못말려: 초화려! 작열하는 떡잎마을 댄서즈’와 ‘뽀로로 극장판 스위트캐슬 대모험’은 각각 4위(11만 3000여명)와 5위(2만 8000여명)를 차지했다.이은주 기자