[포토] 사라진 경복궁 근정전 향로 뚜껑, 재현품 제작해 공개

1 / 8 이미지 확대 23일 서울 종로구 경복궁에서 열린 근정전 향로 복원 기념행사에서 복원된 향로가 공개돼 있다. 국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 유실된 경복궁 근정전 향로 뚜껑 두 점의 재현품을 제작해 이를 얹은 향로를 24일부터 상시 공개한다. 2025.12.23 연합뉴스

뉴스1

뉴스1

국가유산청 제공

국가유산청 궁능유적본부 경복궁관리소는 유실된 경복궁 근정전 향로 뚜껑 두 점의 재현품을 제작해 이를 얹은 향로를 24일부터 상시 공개한다고 23일 밝혔다.근정전 향로는 조선 왕실의 위엄을 시각화한 궁중 유물로, 근정전 양옆에 크기와 형태가 동일한 두 점이 나란히 배치됐다. 이 향로는 1866년(고종 3년) 경복궁 중건 당시 광화문 서쪽에 있던 대종(大鐘)을 녹여 제작한 것으로 파악된다.근정전 향로는 본래 각각 두 개의 손잡이와 세 개의 발이 달린 정(鼎·솥) 형태의 몸체와 용(龍)을 형상화한 뚜껑으로 구성됐다. 하지만 몸체만 기단석 위에 고정돼 있다 보니 뚜껑은 두 점 모두 유실됐다.국가유산청은 1961∼1962년 양쪽 향로의 뚜껑이 모두 유실된 것으로 추정한다.경복궁관리소는 관계 분야 전문가로 구성된 자문단 의견을 바탕으로 향로 뚜껑 재현을 추진했으며, 국가무형유산 주철장 원광식 보유자와 원천수 이수자가 참여해 재현품을 제작했다.재현된 향로 뚜껑 두 점을 포함한 근정전 향로는 경복궁을 방문하는 관람객이 상시 관람할 수 있다.온라인뉴스팀