“물질보다 정신 가치 전파할 것”…후기성도교회, 선교 70주년 간담회

이미지 확대 후기성도교회 북아시아지역을 이끌고 있는 김현수 장로가 19일 서울 중구 프레스센터에서 열린 한국 선교 70주년 기념 간담회에서 교회사에 관해 설명하고 있다. 후기성도교회 제공.

이미지 확대 세계 칠십인 총관리 역원 중 한 명인 김현수 장로.

“한국은 너무 물질주의적으로 변했다. 이제라도 우리는 한국 사회에 건강한 가족주의 등 정신적 가치를 전하고자 한다.”본산은 미국 유타주다. 김 장로에 따르면 전 세계 178개국에 약 1800만명의 회원이 있다. 한국 회원 수는 약 8만 9000명이다. 미 코넬대 유학 중 개종한 김호직 박사(옛 문교부 차관)가 교회 법인을 설립한 이래 12개 스테이크(교구)와 4개 지방부로 성장했다. 일반 교회에 비견되는 집회소는 99개소, 교회 중요 인물만 출입할 수 있는 성전은 서울 신촌에 1개소다. 조만간 부산에도 성전이 들어설 예정이다.코로나19 팬데믹 이후로는 국내 기여 프로젝트의 규모도 늘리고 있다. 2020년 6800여만원에서 2025년 8억 7000만원으로 증가했다. 김 장로는 “앞으로 자선 활동을 꾸준히 늘려갈 것”이라고 전했다.손원천 선임기자