뱅쇼와 소시지, 성탄마켓…천주교, 24~25일 명동서 성탄 축제

이미지 확대 서울 명동대성당의 성탄 모습. 천주교 서울대교구 누리집.

이미지 확대 ‘2025 명동, 겨울을 밝히다’ 축제장 지도. 천주교 서울대교구 제공.

서울 명동 일대가 거대한 성탄 축제장으로 변한다. 천주교 서울대교구가 “24∼25일 서울 명동대성당 일대에서 성탄 축제 ‘2025 명동, 겨울을 밝히다’를 연다”고 18일 밝혔다. 해마다 명동을 찾는 시민들과 성탄의 의미를 나누기 위해 마련한 축제로, 성탄 마켓·음악 공연·공개방송·연극 등 다채로운 프로그램이 이어진다.명동대성당 전면에는 미디어파사드가 연출된다. 24일과 25일 양일간 오후 5시 30분부터 밤 9시까지 30분 간격으로 5분씩 상영된다. 성당 안에 포토존, 트릭아트 등도 조성된다. 들머리엔 장미정원과 동방박사 조형물 등이 설치됐다. 명동대성당 장미정원·빛 축제는 내년 1월 4일까지 이어진다.성탄마켓은 가톨릭회관 앞 광장에서 24일 오전 11시~밤 9시, 25일 오전 10시~밤 8시 30분 운영된다. 사제들이 직접 뱅쇼와 소시지를 판매하고, 청년 작가들이 17개의 부스에서 수공예 성물과 생활 공예품 등을 선보인다. 광장에는 소원 카드를 적는 ‘희망나무’도 세운다. 행사 기간 모인 기부금 전액과 사제단 음식 판매 수익 전액, 작가 판매 부스 수익금 일부는 서울가톨릭사회복지회에 기부된다.명동대성당 성모동산에서는 성탄 캐럴 공연이 열린다. 24일 오후 6시 40, 7시 40분에는 평화방송(cpbc)소년소녀합창단, 25일 오후 5시 40분과 6시 40분에는 마니피캇 어린이합창단이 무대에 오른다. 모든 공연은 무료다. 명동 1898 광장에서는 클래식·재즈·국악을 아우르는 미니 콘서트 ‘1898 뮤직 살롱’이 24일과 25일 오후 7시에 열린다.‘2027 서울 세계청년대회(WYD)’를 소개하는 공간도 함께 마련됐다. 24일, 25일 각 오후 4시와 7시에 명동대성당 파밀리아 채플에서 각각 ‘네 번째 동방박사’, ‘친구가 되어 줄래요’ 연극을 선보인다. 공연은 무료로 진행되며 선착순 마감된다.손원천 선임기자