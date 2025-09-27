문화 [포토] 국중박 분장대회 레드카펫 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/life/2025/09/27/20250927800006 URL 복사 댓글 0 수정 2025-09-27 17:31 입력 2025-09-27 17:31 1/ 9 이미지 확대 런웨이에 선 청자 투각 칠보무늬 향로27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 참가자들이 청자 투각 칠보무늬 향로 분장을 하고 입장하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘혼문, 열까 말까’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 사자 보이즈 분장을 한 참가자들이 케이팝 데몬 헌터스(케데헌) 노래에 맞춰 춤을 추고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 서울에 등장한 신윤복의 단오풍정27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 참가자들이 신윤복의 단오풍정 분장을 한채 포즈를 취하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘진짜 금동관음보살좌상처럼’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 한 참가자가 금동관음보살좌상 분장을 한 채 포즈를 취하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘금관으로 변신’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 한 참가팀이 서봉총 금관 분장을 한 채 포즈를 취하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘석조약사불좌상’의 인자한 미소27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 한 참가자가 석조약사불좌상 분장을 한 채 입장하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘경주 황오동 금귀걸이처럼 걷기’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 참가자들이 경주 황오동 금귀걸이 분장을 한 채 입장하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 ‘엄마와 함께 쌓는 추억’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 아이와 엄마 참가팀이 기마인물형토기 분장을 한 채 나서고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 이미지 확대 국립중앙박물관에 등장한 ‘호작도’27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 한 참가팀이 호작도 분장을 한 채 입장하고 있다. 2025.9.27 연합뉴스 27일 서울 용산구 국립중앙박물관에서 열린 ‘2025 국중박 분장대회’에서 참가자들이 청자 투각 칠보무늬 향로 분장을 하고 입장하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지