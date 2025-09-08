“자신과 타인의 존엄, 이웃 사랑과 존중”…101세 종교지도자의 생일 메시지

이미지 확대 미국 유타주 맨타이 성전에서 포즈를 취한 러셀 엠 넬슨 회장. 예수그리스도후기성도교회 한국지부 제공.

“101번째 생일을 맞아 두 가지 진리를 공유하고 싶습니다. 우리 각자는 고유한 가치와 존엄성을 가지고 있다는 것과 이웃을 사랑하고 연민과 존중으로 대하라는 것입니다. 그것이 우리 모두를 위한 제 생일 소원입니다.”세계 최고령 종교 지도자로 꼽히는 미국의 러셀 엠 넬슨 예수그리스도후기성도교회(옛 모르몬교) 회장이 전한 101세 생일 메시지다. 넬슨 회장은 이런 내용을 담은 기고문을 7일(한국시간) 미 타임지에 게재했다고 후기성도교 한국지부가 8일 밝혔다.“101세까지 산다는 것은 예상치 못한 특권이었다”고 말문을 연 넬슨 회장은 “한 세기가 넘는 기간 동안 세상은 극적으로 변했지만 어떤 진실은 변하지 않는다”며 모든 사람의 고유한 존엄과 이웃을 향한 사랑과 존중이란 두 원칙이 지속 가능한 행복과 평화를 위한 최선의 길이라고 전했다.그는 “한 세기의 경험을 통해 분노는 설득하지 못하고, 적대감은 치유되지 않으며, 논쟁은 결코 지속적인 해결책으로 이어지지 않는다는 확신을 갖게 됐다”며 “신앙, 문화, 정치의 경계를 넘나드는 작은 행동이라도 치유의 문을 열 수 있다”고 강조했다.이어 “한 세기가 넘는 삶과 수십 년에 걸친 인간의 몸과 영혼을 연구한 끝에, 자신의 신성한 가치를 기억하고 그 인정을 다른 사람들에게 확장할 때 가장 행복하다는 것을 알게 되었다”며 “2000여 년 전 예수 그리스도께서 가르치신 행복의 법칙은 추상적인 신학적 사상이 아니라 실천적 지혜”라고 덧붙였다.세계적인 심장외과 전문의로 40여년간 일한 넬슨 회장은 2018년에 이 교회 최고 지도자인 회장에 오른 이후 현재까지 최고령 교회 지도자로 교회를 이끌고 있다. 그는 한국전쟁 당시 미군 군의관으로 참전하기도 했다. 예수 그리스도 후기 성도 교회는 전 세계 1750만 회원으로 이루어진 기독교 공동체다. 한국 내 회원은 8만 8000명 정도다.손원천 선임기자