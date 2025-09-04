한일여성기자들 ‘한일 공공·기업·미디어의 성별 다양성’ 포럼 연다

이미지 확대 지난해 한일여성기자포럼 모습.

한국여성기자협회 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

한국여성기자협회가 오는 5일 서울 중구 한국프레스센터에서 ‘제3회 한일여성기자포럼’을 연다. 포럼 주제는 ‘한일 공공·기업·미디어의 성별 다양성’이다.이번 포럼은 ‘정·관계 여성 비율 세계 최하위 수준, 왜’, ‘기업 내 유리천장과 고용차별’, ‘미디어에 드러난 여성 과소 대표성’ 등 3개 세션으로 진행된다. 이혜훈 한국여성의정 상임대표와 김효재 한국언론진흥재단 이사장, 김병민 서울시 정무부시장, 가와세 가즈히로 주한일본대사관 공보문화원장 등 100여명이 참석한다.이번 포럼에서 마경희 한국여성정책연구원 선임연구위원은 한국의 남성 중심 정치문화, 소극적 제도 설계에 대해 얘기한다. 일본 민영 TBS방송 ‘news23’ 미야모토 하루요 편집장은 ‘정치는 남성의 것‘이라는 인식 속에 일본 여성 정치인들이 겪는 성희롱 등 구조적 장벽을 생생하게 전한다.2023년 시작된 한일여성기자포럼은 양국 여성 기자 및 전문가들이 교류하는 장으로 자리잡고 있다는 평가를 받고 있다.윤수경 기자