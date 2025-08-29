그래미상 후보에 올랐던 존 캐롤 커비 제주서 단독 내한공연

9월 27일 애월 하우스오브레퓨즈서

영화음악감독 이민휘가 오프닝 공연

이미지 확대 존 캐롤 커비가 9월 27일 제주시 애월읍에 위치한 복합문화공간 '하우스오브레퓨즈'에서 단독 내한 공연을 연다. 하우스오브레퓨즈 제공

그래미상 후보에 오르며 대중성과 에술성을 인정받고 있는 존 캐롤 커비(John Carroll Kirby) 가 9월 27일 제주시 애월읍에 위치한 복합문화공간 ‘하우스오브레퓨즈’에서 단독 내한 공연을 연다.이번 공연은 비스츠앤네이티브스(BANA)의 문화 프로젝트 ‘퓨라라나(PURA LANA)’ 두 번째 게스트로 무대에 서며, 서울·부산 등 다른 지역 공연 없이 제주에서만 진행된다. 오프닝 공연은 싱어송라이터이자 영화음악감독 ‘이민휘’가 맡는다.첫 번째 게스트였던 미국 싱어송라이터 가브리엘 가르존 몬타노의 내한공연 이후, 오랜 팬데믹을 지나 두 번째 게스트로 존 캐롤 커비가 제주를 찾는다.존 캐롤 커비는 재즈에 뿌리를 두고 2000년대 가장 독창적인 사운드를 설계해 온 피아니스트이자 프로듀서로, 솔란지, 프랭크 오션, 해리 스타일스 등 세계적 아티스트들의 러브콜을 받아왔다. 특히 스티브 레이시의 ‘배드 해빗(Bad Habit)’으로 그래미 시상식 후보에 오르며 대중성과 예술성을 모두 인정받았다.공연이 열리는 ‘하우스오브레퓨즈’는 20여 년간 방치됐던 건물을 재생해 만든 제주 대표 복합문화공간으로, 자연 속에서 예술을 즐길 수 있는 새로운 명소로 주목받고 있다. 퓨라라나 두번째 게스트인 그는 제주 고유의 풍광과 공간의 감성을 배경으로 서정적이면서도 독창적인 사운드로 관객과 호흡할 것으로 기대를 모으고 있다.제주 강동삼 기자