김병만, 재혼 아내 최초 공개 “무명시절 1년간 교제했던 연인”

다음달 결혼식을 올리는 코미디언 김병만(50)이 방송에서 처음 재혼 아내를 공개했다.25일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 최근 재혼 소식을 전한 김병만의 가족이 베일을 벗었다.처음 얼굴이 공개된 현은재씨는 뚜렷한 이목구비와 단아한 미모로 시선을 끌었다. 방송에서는 김병만의 딸과 아들도 처음 공개됐다.김병만은 아내와의 인연에 대해 “최근에 처음 만난 게 아니다. 무명 시절이었던 2006년 5월 처음 만나 약 1년간 교제했다가 헤어진 연인이었다”고 소개했다.김병만을 처음에 소개로 만났다고 한 현씨는 당시를 떠올리며 “개그맨이라고 했지만 TV를 안 봐서 몰랐다. 매일 전화를 하며 일거수일투족을 이야기할 만큼 적극적이었다. 당시에도 ‘이 사람 잘 될 것 같다’는 느낌이 있었다”고 했다.두 사람은 김병만이 ‘달인’으로 주목받던 시기 바쁜 일정 탓에 자연스럽게 멀어졌다. 그러나 수년 후 재회하게 됐고 결국 하나뿐인 연인으로 거듭났다.김병만은 아내에 대해 “집사람이 아니라 집 같은 존재다. 내가 가장 편히 안길 수 있는 공간이 바로 아내”라고 말했다.이날 방송에선 두 사람이 제주시청에서 혼인신고를 하는 장면도 담겼다.김병만은 혼인신고 서류에 도장을 찍으면서 “이 순간을 몇 년 동안 기다렸다”며 감격스러워했다. 아내 역시 “숙제를 마친 듯 홀가분하다. 이제야 진짜 부부가 된 것 같다”고 말했다.김병만은 2010년 7세 연상 비연예인 A씨와 부부가 됐으나 2023년 갈라섰다. 김병만은 초혼, A씨는 삼혼이었다. 김병만은 A씨가 전남편 사이에서 낳은 딸 B양을 친양자로 입양했으나 A씨와 파경을 맞으면서 파양했다.김병만은 다음달 20일 현씨와 서울 서초구 모처에서 결혼식을 올린다.이정수 기자