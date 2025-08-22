세종서 ‘외국인’ 한국어 말하기 대회…한글문화 체험 기회

내달 12일까지 접수, 본선은 10월 한글 축제장서

이미지 확대 세종시가 주최하는 외국인 한국어 말하기 대회 포스터. 세종시 제공

세종에서 외국인 대상 한국어 말하기 대회가 열린다.세종시는 22일 한글 문화도시 정체성 확립과 한글문화 확산을 위해 외국인 한국어 말하기 대회를 개최한다고 밝혔다.케이팝과 드라마 등 K-콘텐츠의 인기 속에 한국 문화에 관한 관심을 높이고 참여자들에게 특색 있는 한글문화 체험 기회를 제공하기 위한 취지다. 외국인 한국어 말하기는 장면 재현·역할극·퍼포먼스 등 6개 주제로 경연을 진행한다.참가를 원하는 다문화 가정과 외국 국적의 거주자는 주제에 맞춰 1분 내외의 말하기 영상을 촬영해 신청 서류와 함께 내달 12일까지 접수하면 된다.제출된 영상은 심사를 거쳐 총 14개 팀을 선발하고, 본선은 10월 11일 세종 한글 축제 현장에서 진행할 예정이다. 대상 수상자에게는 세종시장 상과 상금 200만원이 수여된다. 참가 문의는 세종시문화관광재단 한글문화도시센터 누리집(한글문화도시.kr)과 한글문화도시센터(044-850-8971)에서 확인할 수 있다.유민상 세종시 한글문화도시과장은 “한글 말하기 대회가 K-컨텐츠 확산에 이바지할 수 있도록 준비하겠다”며 “외국인 참가자의 한국어 실력과 개성을 확인하는 볼거리뿐 아니라 한글문화에 대한 인식을 높일 기회가 될 것으로 기대한다”고 말했다.세종 박승기 기자