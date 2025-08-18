“부자로 죽지 않겠다”…빌게이츠, 한국 와서 유재석 만난다

이미지 확대 빌 게이츠 마이크로소프트 공동창립자. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 방송인 유재석 tvN ‘유퀴즈온더블럭’ 방송화면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

세계적 부호 빌 게이츠(69)가 한국 예능 프로그램에 출연한다.CJ ENM은 18일 마이크로소프트(MS) 공동 창업자 빌 게이츠가 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 이달 중 방송될 예정이라고 밝혔다.빌 게이츠는 게이츠 재단을 통해 기후변화 대응, 빈곤 퇴치 등 자선 활동에 전념하며 세계에서 가장 영향력 있는 인물 가운데 한 명으로 꼽힌다. 그는 한국 기업과의 협력 확대를 위해 3년 만에 방한을 결정했고, 이번에는 국내 방송 프로그램에도 얼굴을 비추게 됐다.‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 유재석·조세호가 진행하는 토크쇼로, 앞서 배우 티모테 샬라메, 젠데이아, 축구 선수 제시 린가드 등이 출연해 화제를 모았다. 이번에는 빌 게이츠가 등장해 또 한 번 큰 관심을 모을 것으로 보인다.남승용 CJ ENM 경영리더는 “기술로 세상을 연결하고 기부로 세상을 변화시키는 빌 게이츠를 모실 수 있어 영광”이라며 “‘유 퀴즈’가 존중하는 가치와 게이츠 재단의 철학이 맞닿아 있다고 본다”고 말했다.빌 게이츠는 2045년까지 재산의 99%인 약 150조원을 개발도상국 공중보건 개선 등을 위해 기부하겠다는 계획을 발표했다.게이츠는 “앞으로 20년간 내 재산의 사실상 전부를 게이츠재단을 통해 전 세계 생명을 구하고 개선하는 데 기부하겠다”고 밝혔다. 게이츠재단은 게이츠와 전 부인 멀린다가 세운 자선단체다.특히 게이츠는 “재단은 2045년 12월 31일에 영구적으로 문을 닫을 것”이라고 선언했다. 당초 게이츠 사후 20년간 운영할 계획이었던 재단의 활동 종료 시기를 대폭 앞당긴 것이다.현재 가치로 1070억달러(약 150조원)로 추산되는 이번 기부 규모는 존 D. 록펠러와 앤드루 카네기 같은 역사적 기업가들의 기부액을 뛰어넘는다. 집중 지원 분야는 ▲임산부와 어린이 사망률 ▲소아마비와 말라리아를 비롯한 치명적 감염병 ▲빈곤 문제 등 3개 영역이다.게이츠는 “살아 있는 동안 최대한 영향력을 발휘하겠다”며 “특히 빈곤, 영양실조, 소아마비 같은 글로벌 건강 위기 해결에 모든 역량을 집중할 것”이라고 말했다.김유민 기자