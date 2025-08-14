‘중증외상센터 응급환자’에 비유된 영화계, 최휘영 장관 만나 정부 지원 호소

이미지 확대 최휘영 문화체육관광부 장관이 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 연출, 제작, 투자, 배급, 상영, 독립영화, 영화제 등 영화계 각 분야 대표를 만나 영화계 소통 간담회를 갖고 한국 영화산업 회복을 위한 지원 방안을 논의하고 있다.

문화체육관광부 제공

이미지 확대 14일 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 영화계 소통 간담회의 모습.

문화체육관광부 제공

“우리나라 영화계 상황은 ‘중증외상센터의 응급환자’와 같다.”영화인들이 14일 최휘영 문화체육관광부 장관과 만난 자리에서 한국 영화산업의 재도약을 위해서는 영화계 전반에 대한 정부 지원이 강화돼야 한다고 입을 모았다.최 장관 이날 서울 마포구 영화진흥위원회 영화교육지원센터에서 열린 ‘영화계 소통 간담회’에 참석해 윤제균 감독, 허가영 감독, 김원국 하이브미디어코프 대표, 이동하 한국영화프로듀서조합 대표 등과 한국 영화산업의 현황에 관해 이야기를 나누고 영화 분야 정책 방향을 논의했다.영화인들은 한국 영화산업의 재도약을 위해서는 영화계 전반에 대한 정부 지원이 더 강화돼야 한다는 의견을 최 장관에게 전달했다.특히 영화 초기 기획 개발 단계에서의 지원을 확대하고 중 예산영화 제작 및 국제 공동제작 지원을 지속, 펀드 등 투자 활성화를 위한 정부의 적극적 개입을 요청했다.이에 대해 최 장관은 “코로나 이후 세계적 온라인동영상서비스(OTT) 확산 등 우리 국민의 문화 향유 방식이 크게 변하면서 우리 영화계가 처한 상황을 잘 알고 있다”며 “지금이 한국 영화산업 생태계 회복을 위한 마지막 기회라고 생각하며, 현장 목소리를 바탕으로 제작 지원, 투자 확대 등을 통해 영화산업 회복을 위한 노력을 지속하는 동시에 다양성 확보를 위해 독립예술영화 지원도 확대해 나가겠다”고 강조했다.윤수경 기자