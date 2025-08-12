‘도시 재생’에 한글을 입히다…국제 프레 비엔날레 내달 조치원서 개막

세종시 2027년 한글 비엔날레 앞서 개최

4개국 39명 작가 전시, 지역 작가 13명도

이미지 확대 세종시가 내달 개최하는 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’ 포스터. 세종시 제공

세종시 조치원읍의 도시 재생복합문화 공간을 활용해 한글의 조형적 예술성과 현대적 감성이 어우러진 문화예술 작품이 선보인다.세종시와 세종시문화관광재단은 내달 1일부터 10월 12일까지 조치원읍 일원에서 ‘2025 한글 국제 프레 비엔날레’를 개최한다고 12일 밝혔다. 프레 비엔날레는 2027년 제1회 한글 비엔날레’ 개최를 앞두고 축제 분위기를 확산하고 비엔날레 방향성 등을 점검하기 위해 마련됐다. ‘그리는 말, 이어진 삶’을 주제로 한글의 역사와 현재, 미래를 작가들의 시선으로 재해석한 다양한 작품을 선보일 예정이다. 지역 작가 13명과 라이브 드로잉으로 유명한 영국의 대표 작가 미스터 두들(Mr Doodle)과 전 세계를 무대로 활동 중인 김휘아, 빠키 등 한국·영국·우루과이·싱가포르 등 4개국에서 39명의 작가가 참여한다. 강익중·구본창·라 레콘키스타(우루과이) 등 유명 작가의 작품도 전시된다.세종시의 역사와 문화가 깃든 조치원읍의 다양한 공간이 전시 공간으로 활용되며, 장소마다 회화·설치·미디어아트·가상현실(VR)·증강현실(AR) 등 다양한 장르를 통해 한글의 조형미와 표현 가능성을 확인한다. 영국의 세계적인 아티스트 미스터 두들의 한지를 활용한 작품은 산일제사에서, 한글과 독창적인 기호와 아이콘을 결합한 라이브 드로잉 작업은 조치원 1927 아트센터 외벽을 무대로 완성할 예정이다. 조치원 1927 아트센터 외벽에 설치되는 라이브 드로잉 작품은 지역 예술 작품으로 보존해 세종시를 찾는 시민과 방문객들이 언제든지 감상할 수 있게 할 예정이다. 개막식은 내달 3일 1927 아트센터에서 열린다.최민호 세종시장은 “비엔날레는 세계를 잇는 한글 문화도시 세종이라는 시의 정체성을 굳건히 다지고 제1회 한글 비엔날레의 성공 개최를 위한 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.세종 박승기 기자