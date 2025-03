UNISON SQUARE GARDEN, ‘블루록’과 세 작품 연속 협업

이미지 확대 ‘유니즌 스퀘어 가든’(UNISON SQUARE GARDEN)

일본의 3인조 록 밴드 ‘유니즌 스퀘어 가든’(UNISON SQUARE GARDEN)이 인기 애니메이션 ‘블루록’과 3작품 연속으로 주제가를 맡았다고 밝혔다. 2022년 ‘블루록’ 1기에서 1쿨 OP ‘Chaos Ga Kiwamaru’, 2쿨 ED ‘Numbness like a ginger’를 담당한 데 이어, 2024년 10월 방영 예정인 2기 OP ‘Boujakuno No Charisma’까지 연달아 참여하며 시리즈와 깊은 인연을 이어가고 있다.UNISON SQUARE GARDEN의 음악은 애니메이션의 긴박한 전개와 강렬한 분위기와 조화를 이루며 팬들 사이에서 높은 평가를 받고 있다. 이로 인해 ‘블루록’을 통해 밴드를 처음 접한 신규 팬층이 증가하면서, 일본 록 음악을 넘어 애니메이션 음악 시장에서도 입지를 구축하고 있다.2004년 결성된 UNISON SQUARE GARDEN은 2008년 메이저 데뷔 이후, 개성 있는 사운드와 탄탄한 연주력으로 꾸준히 활동을 이어왔다. 특히 TV 애니메이션 및 극장판 ‘TIGER & BUNNY’ 주제가를 맡으며 주목받기 시작했으며, 2015년 애니메이션 ‘혈계전선’의 엔딩 테마 ‘Sugar Song to Bitter Step’가 크게 히트하면서 대중적인 인지도도 크게 높아졌다.한편, UNISON SQUARE GARDEN은 일본 내에서의 성공을 바탕으로 해외 활동에도 박차를 가하고 있다. 지난해 중국(상하이·베이징)에서 단독 공연을 개최했으며, 한국의 음악 페스티벌에도 출연하는 등 글로벌 팬층 확보에 나섰다. ‘블루록’ 2기 ‘Boujakuno No Charisma’를 통해 또 한 번 주목받고 있는 이들이 앞으로 어떤 음악적 행보를 이어갈지 기대를 모으고 있다.온라인뉴스팀