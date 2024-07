뉴에라, 대중 문화 예술 전시 ‘FFALO in 북촌’ 개최

이미지 확대 뉴에라캡코리아 제공

뉴에라캡코리아(대표 강유석)는 다음달 3일부터 18일까지 뉴에라 북촌 플래그십 스토어에서 대중 문화 예술 전시 ‘FFALO in 북촌’을 개최한다고 밝혔다.이번 전시는 2022년 진행한 ‘FFALO in 서울’에 이은 뉴에라의 두 번째 문화 예술 전시로, 국내는 물론 글로벌 규모로 촉망받는 다양한 예술 작가들이 참여했다. 뉴에라의 캐릭터 FFALO(팔로)를 각 작가들만의 개성을 담아 재해석한 모습으로 전시할 예정이며, 관객이 직접 자신만의 아트 토이를 만들어 볼 수 있는 체험형 클래스와 다양한 즐길거리 또한 함께 마련돼 있다.FFALO는 뉴에라캡컴퍼니가 위치한 미국 뉴욕주 버팔로시에서 영감을 받아 동명의 동물을 모티브로 한 캐릭터로, 패션과 예술 문화의 새로운 컬처 코드를 형성하고 국내 아트토이 문화의 중심에 있다. 그동안 BTS, 르세라핌, 힙합 아티스트 타이거JK, 윤미래 등 국내 아티스트부터 메탈리카, 아이언메이든 등 해외 아티스트까지 다양하게 협업을 진행한 바 있다.FFALO는 2022년에 미니 피규어의 형태로 첫 출시돼 론칭 1시간만에 판매분 전량 소진되며 피규어 분야에서 화제를 낳았다. 이후 지금까지 다양한 미니 피규어 컬렉션을 선보였으며, 금번 전시에서 더 큰 사이즈의 아트 토이는 물론, 캔버스 작품과 그래피티, 디지털 그래픽 등 더욱 확장된 FFALO의 재탄생을 만나볼 수 있다. 특히 나만의 FFALO를 만들어 볼 수 있는 ‘아트 토이 클래스’에서는 전문 아트 토이 작가의 지도를 받아 7cm 크기의 FFALO 피규어를 직접 만들 수 있다. 클래스는 전시기간 중 매일 이루어지며, 완성된 작품은 마감 작업을 거친 후 바로 수령 가능하다. 또한 인터파크 예매를 통해 선착순 신청 가능하다.그 외에도 다양한 크기의 FFALO가 공간 곳곳에 자리하며 다양한 포토존을 조성한다. 매장 외부에는 3m 크기의 대형 에어벌룬 FFALO가, 전시 공간 중앙에는 1.6m 크기의 FFALO가 관람객을 맞이하며, 2층에는 FFALO로 가득 채워진 포토존을 만나볼 수 있다.뉴에라 관계자는 “이번 ‘FFALO in 북촌’ 전시에서 다양한 작품을 통해 영감을 받을 수 있는 기회가 되길 바라며, 클래스를 통해 관람객들의 개성도 마음껏 표현해 주시길 바란다”고 전했다.온라인뉴스팀