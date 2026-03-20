“BTS 공연 때 결석 금지”…인도 학원, 긴급 공지 발송

이미지 확대 지난 22일 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 일본인 관광객이 오는 3월 3년 9개월 만에 ‘완전체’로 돌아오는 그룹 방탄소년단(BTS)의 컴백을 알리는 홍보물을 기념촬영하고 있다. 2026.1.22. 연합뉴스

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인도에서 학원 학생들이 그룹 방탄소년단(BTS)의 완전체 컴백 공연을 보기 위해 ‘단체 결석’을 모의하자 이를 막기 위한 이례적인 공지까지 등장해 화제다.최근 SNS와 외신에 따르면 인도의 한 수학 강사는 학부모들에게 “21일은 정상 수업이 진행된다”는 내용의 긴급 공지를 전달했다. 일부 학생이 BTS 컴백 공연을 보기 위해 결석을 계획하고 있다는 정황이 포착됐다는 게 이유다. 그는 “21일이 휴강일이라는 주장은 사실이 아니다”라며 “정당한 사유 없는 결석에는 엄격한 조치가 있을 것”이라고 강조했다. 이어 학부모에게 자녀의 출석 관리를 당부했다.이는 BTS 컴백을 향한 글로벌 팬들의 높은 관심에서 비롯됐다. 오는 21일 서울 광화문광장에서 열리는 이번 공연은 멤버 전원이 군 복무를 마친 뒤 약 4년 만에 선보이는 완전체 무대다. 특히 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계 생중계될 예정인데, 인도 현지시간 기준 오후 4시 30분으로 방과 후 학원 시간과 겹치면서 학생들 사이에서 ‘단체 결석’ 움직임이 확산했다.국내에서도 열기는 뜨겁다. 공연이 열리는 광화문 일대에는 수만명의 인파가 몰릴 것으로 예상되는 가운데 경찰은 약 6700명의 경비 인력을 투입하는 등 대규모 안전 대책을 준비 중이다.문경근 기자