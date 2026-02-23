‘코리안 레전드’ 만남…이병헌, LA서 손흥민 ‘깜짝 응원’

이미지 확대 배우 이병헌이 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전에서 LA FC의 손흥민과 인사를 나눴다. MLS 인스타그램

배우 이병헌(56)과 축구선수 손흥민(34·LA FC)이 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전 현장에서 만났다. MLS 측은 두 사람을 ‘한국의 전설’이라고 추켜세웠다.MLS는 지난 22일 공식 인스타그램 계정에 “한국 전설들의 만남”이라는 글과 함께 두 사람이 경기장에서 인사하는 영상을 올렸다. 영상에는 로스앤젤레스 메모리얼 콜로세움에서 열린 LA FC와 인터 마이애미의 경기가 끝난 뒤 이병헌이 손흥민의 허리를 치며 격려한 뒤 손을 내밀어 악수를 청하는 모습이 담겼다. 손흥민도 허리를 숙이며 이병헌의 손을 감쌌다.두 사람은 활짝 웃은 채로 대화를 이어갔다. 이병헌은 손흥민의 팔을 두드리며 무언가를 설명하고 귓속말하기도 했다. 손흥민은 대화를 마치고 떠나는 이병헌을 향해 허리 숙여 인사했다.이런 가운데 양 팀 경기는 손흥민과 ‘축구의 신’ 리오넬 메시의 맞대결로 현지에서도 큰 관심을 모았다. MLS 사무국은 두 선수의 명성을 고려해 이날 경기를 LA FC의 홈경기장인 BMO 스타디움(2만 2000석)이 아닌 로스앤젤레스 메모리얼 콜로세움(7만 7500석)에서 열었다. 이날 경기장에는 7만 5673명의 관중이 찾은 것으로 파악됐다. 이는 역대 MLS ‘오프닝 위켄드’(개막 라운드) 최다 관중 신기록이다.이날 손흥민은 MLS 개막전에 선발 출전해 3-0 승리를 이끌었다. 그는 전반 37분 다비드 마르티네스의 선제 결승 골을 도왔다. 축구 통계 사이트 ‘소파스코어’에 따르면 손흥민(평점 8.2점)은 이날 결정적 득점 기회를 세 차례 만들었고, 패스 성공률 86%를 기록했다.문경근 기자