中, 새달 3일 사상 최대 규모 열병식… 무인기·미사일 등 차세대 무기 공개

초대형 무인잠수정 예행연습 등장

인도 5년 만에 직항 재개 “협력 확대”

이미지 확대 밀착하는 중국과 인도 나렌드라 모디(오른쪽) 인도 총리가 19일(현지시간) 인도 뉴델리에서 열린 왕이 중국 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과의 회담에서 악수하고 있다. 국경 분쟁으로 앙숙이었던 양국은 이날 5년 만에 국경 무역을 재개하는 데 합의하며 미국의 관세 압박 속 교류·협력 확대에 나섰다.

뉴델리 로이터 연합뉴스

2025-08-21 12면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국군이 다음달 3일 2차 세계대전 승전 30주년을 기념하는 사상 최대 규모 열병식에서 현대화된 군의 모습과 차세대 무기를 소개한다고 밝혔다.우쩌커 열병영도소조판공실 부주임(소장)은 20일 열병식 준비 상황 관련 기자회견에서 “이번 열병식에서 소개되는 모든 무기는 국산 현역 주력 장비”라면서 “2019년 건국 70주년 열병식 이후의 차세대 무기 장비를 집중적으로 공개하겠다”고 밝혔다. 우 부주임은 “신형 탱크·함재기·전투기 등 4세대 장비 위주로 우리 군의 체계적 작전 능력을 선보일 것”이라고 덧붙였다.70분간 열리는 이번 열병식은 1만 5000명이 참가해 사상 최대 규모였던 2019년 열병식보다 더 큰 규모로 열릴 예정이다. 지난 9~10일 1차 연습에는 2만 2000명, 16~17일 2차 연습에는 4만명이 참가했으며 오는 23일 3차 연습이 이뤄진다.특히 2차 열병식 예행연습에서는 위장포에 싸인 길이 20m의 최신식 초대형 무인잠수정(XLUUV) 일부가 공개됐다. 또 중국이 선보인 무인잠수정 ‘AJX002’는 러시아가 개발 중인 수중 드론 ‘포세이돈’과 유사하다는 평가를 받았다.미국과의 관세전쟁 속에 시진핑 중국 국가주석은 톈안먼 광장에서 수만명의 군사를 사열하는 모습으로 자국의 군사력을 과시할 전망이다.중국은 자국과 비슷하게 미국의 관세 압박을 받고 있는 인도와도 관계 개선을 시도하고 있다. 양국은 5년 전인 2020년 히말라야 국경에서 벌어진 무력 충돌로 갈등을 빚은 이래 국경 무역이 단절되는 등 앙숙으로 지내 왔다.그러나 나렌드라 모디 인도 총리는 19일 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장과 만나 양국이 경쟁자가 아닌 동반자라고 강조했다. ‘중국-인도 국경 문제 회의’ 특별대표로 인도를 방문한 왕 주임은 5년 만에 양국 간 항공 직항편 운항을 재개하기로 합의했다. 모디 총리는 이달 31일 톈진에서 개막하는 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석하기 위해 7년 만에 중국을 방문한다.윤창수 전문기자