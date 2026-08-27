CIA 국장 극비 방러… “나토 건들지 마라” 메시지

발트 3국과 갈등 확대 자제 촉구

트럼프 “우크라 종전 문제로 방문”

세줄 요약 CIA 국장, 극비리에 모스크바 방문

나토 도발 자제·이란 지원 축소 경고

트럼프, 보도 내용 부인하며 종전 언급

2026-08-28 12면

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존 랫클리프 미국 중앙정보국(CIA) 국장이 최근 러시아를 비밀리에 방문한 목적이 북대서양조약기구(나토) 회원국에 대한 도발과 갈등 확대를 자제하라는 경고 메시지를 전달하기 위해서였던 것으로 나타났다.미 정치전문매체 폴리티코는 26일(현지시간) 복수의 소식통들을 인용해 랫클리프 국장이 전날 모스크바를 방문해 러시아 측에 나토 회원국, 특히 나토 동부 전선인 발트 3국(에스토니아·라트비아·리투아니아)과의 갈등을 확대하지 말 것을 촉구했다고 보도했다. 이와 함께 이란에 대한 군사·경제적 지원을 줄이라고 압박한 것으로 알려졌다.이번 방문은 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 이르면 수개월 내에 나토 회원국을 상대로 소규모 도발을 감행할 수 있다는 관측이 나오는 가운데 이뤄졌다. 러시아가 사이버 공격이나 사보타주(파괴 공작) 등 하이브리드전 수단을 동원해 나토의 상호방위 의지를 시험할 것이라는 분석이 제기됐다.도널드 트럼프 대통령 집권 1·2기를 통틀어 미국 정보기관 수장이 모스크바를 직접 찾은 것은 이번이 처음이다. 앞서 조 바이든 대통령 재임 시절인 2021년 11월 윌리엄 번스 당시 CIA 국장이 러시아를 방문해 우크라이나 공격 자제를 촉구했으나, 러시아는 석 달 뒤 침공을 강행했다.랫클리프 국장은 라트비아를 거쳐 미 공군 C-17 수송기 편으로 모스크바에 도착해 러시아 정보기관 관계자들과 회동한 것으로 전해졌다. 다만 푸틴 대통령과는 만나지 않은 것으로 알려졌다.폴리티코는 랫클리프 국장의 이번 방러에 대해 트럼프 대통령이 미국의 주요 적대국과의 긴장된 외교 협상을 끌어나가기 위해 CIA 국장에 도움을 요청한 최근 사례라고 짚었다. 랫클리프 국장은 지난 5월에도 쿠바를 비밀리에 방문해 공산주의 정권에 개혁을 단행할 것을 압박했다.다만 트럼프 대통령은 이 같은 보도 내용을 부인했다. 그는 보수 성향 라디오 ‘글렌 벡 프로그램’과의 전화 인터뷰에서 랫클리프 국장의 방러가 “일종의 준(準) 정기적 일정”이라며 이번 방문의 핵심 목적이 우크라이나 종전과 관련한 것이라고 강조했다.조희선 기자