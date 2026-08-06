트럼프, 수입 폴리실리콘에 15% 관세 검토

반도체·태양광 패널 등 핵심 원료
韓, 공급망 축소 우려… 예외 요청
로이터통신은 5일(현지시각) 소식통을 인용해 트럼프 행정부가 무역확장법 232조에 따른 폴리실리콘 조사 결과를 이르면 6일 발표할 계획이라며, 미국으로 수입되는 폴리실리콘 파생 제품에 15%의 관세가 부과될 예정이라고 보도했다. 폴리실리콘은 스마트폰과 의료기기 등에 쓰이는데, 중국 등 해외 공급망 의존도를 낮추고 미국 내 관련 사업을 보호하기 위함으로 풀이된다. 태양광 발전에 사용되는 폴리실리콘의 경우 전 세계 생산능력의 80% 이상을 중국이 차지하고 있다.
트럼프 행정부는 또 폴리실리콘을 사용하는 다양한 태양광 장비에 적용될 최저 수입 가격도 함께 논의하고 있는 것으로 전해졌다. 현재 수입 원자재에 의존하는 미국 내 제조업체들이 관세의 악영향을 받지 않도록 보호하기 위해 ‘임시 상쇄 프로그램’ 시행도 준비 중이다.
앞서 한국 정부는 지난해 8월 미 상무부에 제출한 의견서에서 폴리실리콘과 파생 제품 수입을 제한할 경우 한국 기업에는 유연한 적용이 가능한 특별 고려를 해달라고 요청한 바 있다. 한국 기업이 미국 내 태양광 및 반도체 생산에 투자하는 상황에서 폴리실리콘에 관세를 부과하면 양국의 경제와 공급망에 지장을 줄 위험이 있다는 우려도 표했다. 특히 한화큐셀의 조지아주 태양광 패널 생산시설 투자와 OCI의 텍사스주 태양광 셀 생산시설 투자를 언급하며 이들 기업을 관세 등 수입 제한 조처에서 제외해달라고 당부했다.
워싱턴 임주형 특파원
2026-08-07 10면
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