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트럼프 “이란과 합의하고 싶다…사람들 죽이고 싶지 않아”

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김유민 기자
김유민 기자
수정 2026-08-06 08:51
입력 2026-08-06 08:51
세줄 요약
  • 트럼프, 이란과 합의 원하며 협상 의지 표명
  • 협상 실패 시 군사 행동 가능성도 함께 시사
  • 이란, 오만과 호르무즈 해협 항로 합의 발표
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연설 후 춤추는 트럼프 대통령
연설 후 춤추는 트럼프 대통령 도널드 트럼프 미국 대통령이 5일(현지 시간) 미 네바다주 라스베이거스의 레드록 카지노 리조트 앤드 스파에서 열린 행사에서 연설한 후 춤추고 있다. 2026.08.06 AP뉴시스


도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의를 원한다는 입장을 거듭 밝혔다. 다만 협상이 성과를 내지 못할 경우 군사 행동에 나설 가능성도 열어뒀다.

트럼프 대통령은 5일(현지시간) 네바다주 라스베이거스에서 열린 행사에서 “이란과 합의하고 싶다”며 “사람들을 죽이고 싶지 않기 때문”이라고 말했다.

그러면서도 상황에 따라 이란을 공격할 수 있음을 시사했다. 미국이 이란을 상대로 제2차 세계대전 이후 최대 규모의 공격을 준비했다가 취소했다는 주장도 되풀이했다.

트럼프 대통령은 현재 이란과 오만이 진행하고 있는 호르무즈 해협 통항 협상에 대해서는 구체적인 입장을 밝히지 않았다.



이란은 이날 상선이 호르무즈 해협을 안전하게 통과할 수 있도록 오만과 항로에 합의했으며, 관련 공동성명 작성도 마무리 단계에 들어갔다고 밝혔다.

김유민 기자
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