이란 “오만과 새 항로 합의”…2~4개월 임시항로 운영

세줄 요약 이란·오만, 호르무즈 새 임시항로 좌표 합의

2~4개월 운영 뒤 연장 여부 추가 논의

상당 부분 이란 영해 통과, 전면 개방 아님

이미지 확대 FILES-OMAN-IRAN-US-ISRAEL-WAR-BANGLADESH-SHIPPING 호르무즈 해협. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이란이 오만과의 호르무즈 해협 통항 협상에서 양국이 항로의 지리적 좌표에 합의했다고 5일(현지시간) 밝혔다. 이란과 오만이 조율 중인 항로는 2~4개월간 운영될 임시 항로 성격이며 운영 기간 연장도 함께 논의하는 것으로 전해진다.이란 국영 IRNA 통신에 따르면 에스마일 바가이 대변인은 “제안된 항로의 지리적 좌표에 대한 합의가 이뤄졌다”며 “주요 고려 사항과 합의점을 담은 양국 간 공동 성명이 현재 검토 및 마무리 단계에 있다”고 이날 밝혔다.그러면서 “미국의 해상 봉쇄를 비롯해 이란과 이란의 이익을 겨냥한 공격적이고 위협적인 행동 등 해협을 불안정하게 만드는 요인들이 여전히 존재한다”며 “따라서 이란과 오만 간의 합의 그 자체만으로는 통항 선박의 안전을 완벽히 보장할 수는 없다”고 말했다.이와 관련 카젬 가리바바디 이란 외무차관은 새로운 합의가 이행되면 기존 임시 항로는 폐쇄되고 해협을 드나드는 선박 항로 상당 부분이 이란 영해를 통과하게 된다고 설명했다. 그는 “오만과의 합의가 호르무즈 해협의 전면 개방을 의미하는 것은 아니다”라며 “해협 개방은 이란과 오만 양국 간 합의로만 이뤄져야 하며 외세 개입은 용납하지 않을 것”이라고 강조했다.앞서 미 언론은 이란과 오만이 호르무즈 해협에 대한 60일간의 임시 통행권 협정을 주제로 논의 중이라고 전해 관련 합의가 임박했다는 관측이 나왔다. 양측 합의안에 따르면 걸프만으로 진입하는 선박은 이란이 통제하는 북측 항로를 이용하고, 아라비아해로 빠져나가는 선박은 이란과 협의 후 오만 수역의 남측 항로를 이용하게 된다.조희선 기자